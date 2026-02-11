HABER

Kahramanmaraş Hava Durumu! 11 Şubat Çarşamba Kahramanmaraş hava durumu nasıl?

Kahramanmaraş'ta 11-14 Şubat 2026 tarihleri arasında hava durumu bulutlu ve hafif yağmurlu geçecek. Gündüz sıcaklıkları 11-13 derece arasında değişirken, akşam saatlerinde bu rakam 9-11 dereceye düşecek. Rüzgar, güneydoğu yönünden 3-13 kilometre hızla esecek. Nem oranı ise %75-98 arasında seyredecek. Dışarıda vakit geçirecek olanların hafif yağmurlu havaya uygun giyinmeleri ve şemsiye taşımaları önerilmektedir.

Simay Özmen

Bugün, 11 Şubat 2026 Çarşamba günü, Kahramanmaraş'ta hava durumu genellikle bulutlu. Hafif yağışlar bekleniyor. Gündüz saatlerinde sıcaklık 13 derece civarında. Akşam saatlerinde ise sıcaklık 11 derece civarında olacak. Rüzgar kuzeydoğu yönünden esecek. Hızı saatte 3 kilometre olacak. Nem oranı %75 civarında tahmin ediliyor.

Yarın, 12 Şubat Perşembe günü, Kahramanmaraş'ta hafif yağmurlar devam edecek. Hava bulutlu olacak. Gündüz sıcaklığı 11 derece civarında, akşam saatlerinde 9 derece civarında bekleniyor. Rüzgar güneydoğu yönünden eser. Hızı saatte 7 kilometre olacak. Nem oranı %98 civarında olacak.

13 Şubat Cuma günü, hava durumu yine hafif yağmurlu ve bulutlu olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 11 derece civarında. Akşam saatlerinde ise 9 derece civarında olması bekleniyor. Rüzgar güneydoğu yönünden esecek. Hızı saatte 13 kilometre tahmin ediliyor. Nem oranı bu günde %98 civarında olacak.

14 Şubat Cumartesi günü, hava durumu benzer şekilde devam edecek. Hafif yağmurlar ve bulutlu hava görülecek. Gündüz saatlerinde sıcaklık 11 derece civarında olacak. Akşam saatlerinde sıcaklık 9 derece civarında bekleniyor. Rüzgar güneydoğu yönünden esecek ve hızı saatte 13 kilometre olacak. Nem oranı %98 civarında kalacak.

Bu dönemde, Kahramanmaraş'ta hava genellikle bulutlu. Hafif yağmurlar sürecek. Gündüz sıcaklıkları 11-13 derece arasında olacak. Akşam ise 9-11 derece civarında seyredecek. Rüzgar güneydoğu yönünde 3-13 kilometre hızla esecek. Nem oranı %75-98 arasında değişecek.

Hava koşullarında dışarıda vakit geçirecekler, hafif yağmurlu havaya uygun kıyafetler giymeli. Yanlarında şemsiye bulundurmaları faydalı olacaktır. Yüksek nem oranı alerjik reaksiyonlara karşı hassas olanların dikkatli olmasını gerektiriyor.

