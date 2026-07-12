Kahramanmaraş Hava Durumu! 12 Temmuz Pazar Kahramanmaraş hava durumu nasıl?

Bugün, 12 Temmuz 2026 Pazar günü, Kahramanmaraş'ta hava oldukça sıcak. Güneşli bir gün söz konusu. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığının 37 derece olması bekleniyor. Gece ise sıcaklık 22 derece civarında olacak. Nem oranı düşük. Yaklaşık %16 seviyelerinde. Bu durum, hava sıcaklığını daha da hissedilir kılıyor. Rüzgar hızı saatte 6 kilometre civarında. Bu, hava koşullarını hafifçe etkiliyor.

Önümüzdeki günlerde Kahramanmaraş'ta hava durumu benzer şekilde devam edecek. 13 Temmuz Pazartesi günü hava sıcaklığı 36 derece civarında olacak. 14 Temmuz Salı günü 37 dereceye yükselecek. 15 Temmuz Çarşamba günü ise 38 derece civarında bekleniyor. Gece sıcaklıkları ise 21-22 derece arasında değişecek. Nem oranı düşük kalmaya devam edecek. Yağış beklenmiyor.

Bu sıcak hava koşulları, öğle saatlerinde dışarıda vakit geçirecekler için sorun yaratabilir. Dikkatli olunması önemlidir. Bol su tüketimi önemli. Hafif ve açık renkli giysiler tercih etmek faydalıdır. Güneş ışınlarından korunmak için şapka ya da güneş kremi kullanmalısınız. Ayrıca, aşırı sıcakların sağlık üzerindeki olumsuz etkilerini en aza indirmelisiniz. Mümkün olduğunca serin ortamlarda kalmak önemlidir. Ağır fiziksel aktivitelerden kaçınmak da gerekmektedir.

Kahramanmaraş'ta önümüzdeki günlerde hava durumu genellikle sıcak ve güneşli olacak. Bu nedenle planlarınızı yaparken hava koşullarını göz önünde bulundurmalısınız.