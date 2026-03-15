Kahramanmaraş Hava Durumu! 15 Mart Pazar Kahramanmaraş hava durumu nasıl?

Simay Özmen

Kahramanmaraş'ta 15 Mart 2026 Pazar günü hava durumu, genellikle bulutlu ve yağışlı olacak. Gündüz sıcaklık 16 - 17 derece civarında. Gece ise sıcaklık 9 - 10 derece arasında seyredecek. Nem oranı yüksek olacak. Rüzgâr hızı 18 km/saat civarında tahmin ediliyor. Bu durum, açık hava etkinlikleri planlayanlar için dikkat gerektiriyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişecek. 16 Mart Pazartesi günü az güneşli ve 12 - 13 derece civarında olacak. 17 Mart Salı günü puslu güneşli, sıcaklık 14 - 15 dereceye çıkacak. 18 Mart Çarşamba günü ise çok bulutlu olacak. Bu günlerde hava sıcaklıkları 9 - 15 derece arasında değişecek. Yağışlı günler de bekleniyor.

Olağan hava koşullarına uygun olarak, açık hava etkinlikleri planlayanların dikkatli olması gerekiyor. Yanlarında yağmurluk veya şemsiye bulundurmaları faydalı olacaktır. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmaları önemlidir. Nem oranının yüksek olması nedeniyle astım veya alerji problemi olanlar, dışarıda dikkat etmelidir.

Kahramanmaraş'ta 15 Mart 2026 Pazar günü ve sonraki günlerde hava durumu yağışlı ve serin geçecek. Planlarınızı yaparken hava koşullarını dikkate almanız önemlidir. Gerekli önlemleri alarak etkinliklerinizi düzenleyebilirsiniz.

hava durumu Kahramanmaraş
