Kahramanmaraş Hava Durumu! 16 Aralık Salı Kahramanmaraş hava durumu nasıl?

Kahramanmaraş'ta 16 Aralık 2025 Salı günü hava durumu soğuk ve bulutlu olacak. Gün boyunca sıcaklıklar 0 ile 5 derece arasında kalacak. Hissedilen sıcaklık ise -2 ile -3 derece civarında olacak. Nem oranı %73 seviyelerinde. Rüzgar hızı saatte yaklaşık 7 kilometre olarak tahmin ediliyor. Gün doğumu 07:42, gün batımı ise 17:13'tür.

Soğuk ve bulutlu hava koşullarında sabah ve akşam sıcaklıkları düşebilir. Dışarı çıkarken kalın giysiler giymek önemlidir. Su geçirmez ayakkabılar tercih ederek soğuk ve nemli hava koşullarından korunabilirsiniz. Rüzgar hızı hissedilen sıcaklığı daha da düşürebilir. Bu nedenle, rüzgar geçirmez giysiler kullanmak faydalı olacaktır.

Önümüzdeki günlerde Kahramanmaraş'ta hava durumu daha ılımlı olacak. 17 Aralık Çarşamba günü açık ve güneşli bir hava bekleniyor. Sıcaklıklar 2 ile 12 derece arasında değişecek. 18 Aralık Perşembe günü de benzer açık hava koşulları görülecek. Sıcaklıklar 4 ile 14 derece arasında olacak. 19 Aralık Cuma günü az bulutlu bir hava hakim olacak. Sıcaklıklar 5 ile 15 derece arasında seyredecek.

Ilıman hava koşullarında dışarıda vakit geçirmek keyifli hale gelecek. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak önemlidir. Sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıkların düşeceğini unutmamalısınız. Kat kat giyinmek faydalı olacaktır. Yanınızda bir mont bulundurmak da önemlidir. Hava durumunu düzenli olarak takip etmek, planlarınızı yaparken yardımcı olacaktır.

