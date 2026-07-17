Kahramanmaraş Hava Durumu! 17 Temmuz Cuma Kahramanmaraş hava durumu nasıl?

Kahramanmaraş'ta 17 Temmuz 2026 Cuma günü hava durumu sıcak ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklığı 37 - 38 derece civarında. Gece sıcaklığı ise 21 - 22 derece arasında seyredecek. Nem oranı %37 civarında olacak. Rüzgar saatte 11 km hızla kuzeydoğudan esecek. Bu hava koşulları, açık hava etkinlikleri planlayanlar için dikkat gerektiriyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer sıcaklıkta kalacak. 18 Temmuz Cumartesi günü sıcaklık 35 - 36 derece olacak. 19 Temmuz Pazar günü sıcaklık 36 - 37 derece civarında tahmin ediliyor. Gece sıcaklıkları yine 21 - 22 derece arasında değişecek. Nem oranı %38 - %42 arasında kalacak. Rüzgarın saatte 24 km hızla kuzeydoğudan esmesi bekleniyor. Sıcak hava koşulları açık hava etkinlikleri düzenleyenler için önem taşıyor.

Bu sıcak ve kuru havada, öğle saatlerinde dışarıda bulunmaktan kaçınmak önemli. Bol su içmek de gerekiyor. Hafif ve açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Ayrıca, güneş koruyucu ürünler kullanarak cilt sağlığı korunmalıdır. Sıcak havalarda özellikle hassas grupların dikkatli olması gerekir.

Kahramanmaraş'ta 17 Temmuz Cuma günü ve sonraki günlerde hava sıcak ve güneşli olacak. Uygun önlemler alarak sağlığınızı korumak önemlidir.