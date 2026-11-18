Kahramanmaraş hava durumu, bugün 18 Kasım 2026 tarihinde sakin. Hava, sabah saatlerinden itibaren açık ve güneşli. Sıcaklık, 20 derece civarında. Yakın zamanda gelen serin havanın ardından bu sıcaklık, dış mekan aktiviteleri için uygun. Havanın genel hafifliği, soğuk havadan uzakta kalmayı sevenler için hoş bir deneyim sunuyor.

Öğleden sonra sıcaklık artabilir. 21-22 dereceye ulaşması muhtemel. Akşam saatlerinde sıcaklık düşecek. Bu durum, akşam yürüyüşleri veya açık havada yemek gibi aktivitelerde ceket giymeniz gerektiğini gösteriyor. Bugünkü hava, genel olarak ılık bir günde keyifli anlar yaşamak için uygun.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişecek. 19 Kasım'dan itibaren hava sistemleri, etkinliğini artıracak. Bölge genelinde dalgalanmalar gözlemlenebilir. Özellikle Cuma ve Cumartesi günleri, sıcaklık 19-21 derece arasında olacak. Gün içinde meydana gelebilecek ani hava değişimleri, kısa süreli yağışlara neden olabilir. Bu nedenle, dışarı çıkmadan önce güncel hava durumunu kontrol etmek önemli.

Kahramanmaraş'ta bu hava koşullarına karşı önlemler almak gereklidir. Ani hava değişimlerine hazırlıklı olmalısınız. Dışarıda zaman geçirecekseniz, şemsiye veya yağmurluk bulundurmanız faydalı olur. Soğuk havanın etkisiyle hastalıkların yayılabileceği bu dönemde, vücut sıcaklığınızı koruyabilmek için kat kat giyinin. Akşam saatlerinde dışarı çıkarken dikkatli olmak da önemlidir.

Hava durumu, bugün oldukça keyifli ve ılımlı. Önümüzdeki günlerdeki olası hava değişiklikleri ve hafif yağışlar, planlarınızı etkileyebilir. Günün tadını çıkarın, havayı takip etmeyi unutmayın!