Kahramanmaraş Hava Durumu! 18 Mart Çarşamba Kahramanmaraş hava durumu nasıl?

Bugün, 18 Mart 2026 Çarşamba günü, Kahramanmaraş'ta hava durumu değişkenlik gösterecek. Sıcaklık 8 ile 13 derece arasında seyredecek. Sabah saatlerinde kısmen güneşli bir hava olacak. İlerleyen saatlerde bulutlanma bekleniyor. Öğleden sonra hafif yağışlar görülebilir. Rüzgar doğu yönünden hafif hızla esecek. Nem oranı ise %55 civarında olacak.

Önümüzdeki günlerde, Kahramanmaraş'ta hava durumu değişiklik gösterecek. 19 Mart Perşembe, bulutlu bir gün olacak. Orta şiddetli yağışlar bekleniyor. Sıcaklık 6 ile 9 derece arasında değişecek. 20 Mart Cuma günü, hava kapalı kalacak. Sıcaklıklar 6 ile 15 derece arasında seyredecek. 21 Mart Cumartesi günü ise yer yer sağanaklar görülebilir. Sıcaklıklar 9 ile 16 derece arasında olacak.

Bu değişken hava koşulları nedeniyle hazırlıklı olmak önemlidir. Dışarı çıkarken şemsiye veya yağmurluk almanız faydalı olacaktır. Ani yağışlardan korunmanıza yardımcı olur. Hava sıcaklıklarındaki dalgalanmalar nedeniyle kat kat giyinmek yararlıdır. Hem serin hem de sıcak saatlerde rahat etmenizi sağlar. Rüzgarlı günlerde, rüzgarın yönüne göre uygun kıyafetler seçmek gerekir. Bu, konforunuzu artıracaktır. Hava koşullarını düzenli olarak takip etmek, planlarınızı yapmanıza yardımcı olur.