Kahramanmaraş Hava Durumu! 20 Aralık Cumartesi Kahramanmaraş hava durumu nasıl?

Kahramanmaraş'ta 20 Aralık 2025 Cumartesi günü hava açık ve güneşli geçecek. Gün içerisinde sıcaklıklar 3 ile 15 derece arasında değişecek. Rüzgar hızı 9.2 kilometre olarak tahmin ediliyor. Ancak, 21 ve 22 Aralık tarihlerinde sıcaklıklar -1.6 ile 3.1 derece ve -2.7 ile 2.3 derece arasında değişecek. Bu süreçte düşük hava sıcaklıklarına karşı dikkatli olunmalı ve sıcak tutan giysiler tercih edilmelidir.

Doğukan Akbayır

Kahramanmaraş'ta 20 Aralık 2025 Cumartesi günü hava açık ve güneşli olacak. Gün boyunca hava sıcaklıkları 3 ile 15 derece arasında değişecek. Nem oranı %58. Rüzgar hızı saatte 9.2 kilometre olarak tahmin ediliyor. Gün doğumu saati 07:44. Gün batımı ise 17:14 olarak hesaplandı.

Kahramanmaraş'ta hava bugünkü gibi mi olacak? 21 Aralık 2025 Pazar günü hava parçalı bulutlu olacak. Sıcaklıklar -1.6 ile 3.1 derece arasında değişecek. 22 Aralık 2025 Pazartesi günü ise hava yine parçalı bulutlu olacak. Bu günde sıcaklıklar -2.7 ile 2.3 derece arasında değişecek.

Bu dönemde hava sıcaklıkları düşük olacak. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde soğuk havaya karşı hazırlıklı olmak önemlidir. Sıcak tutan giysiler tercih edilmeli. Dışarı çıkarken mutlaka bir mont giyilmelidir. Rüzgarın etkisiyle hissedilen sıcaklık daha da düşebilir. Bu nedenle rüzgâra karşı koruyucu önlemler alınmalıdır. Hava durumunu düzenli olarak takip etmek önemlidir. Buna göre planlama yapmak olumsuz hava koşullarından etkilenmemenize yardımcı olacaktır.

