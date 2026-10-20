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Kahramanmaraş Hava Durumu! 20 Ekim Salı Kahramanmaraş hava durumu nasıl?

Kahramanmaraş'ta 20 Ekim Salı günü hava durumu sakin ilerleyecek. Sıcaklık 19 ile 22 derece arasında değişecekken, kapalı ve yer yer yağışlı bir hava gözlemlenecek. Sabah saatlerinde serin bir ortam, öğle saatlerine doğru ise ılımlı bir hava hakim olacak. İlerleyen akşam saatlerinde yerel yağışların beklenmesi, dışarıda vakit geçireceklerin dikkatli olmasını gerektiriyor. Önümüzdeki günlerde benzer hava koşulları sürecek.

Kahramanmaraş Hava Durumu! 20 Ekim Salı Kahramanmaraş hava durumu nasıl?
Simay Özmen

Kahramanmaraş, 20 Ekim Salı 2026 tarihinde sakin bir hava durumu ile karşılaşacak. Kent genelinde sıcaklık 19 ile 22 derece arasında olacak. Hava durumu kapalı ve yer yer yağışlı bir görünümde. Hafif rüzgâr da hissedilecek.

Gün içerisinde zaman zaman güneşin yüzünü gösterdiği bulutlu hava koşulları değişkenlik gösterecek. Sabah saatlerinde sıcaklık daha serin olacak. Öğle saatlerine doğru hava ılımlı ve rahat hale gelecek. Ancak akşam saatlerinde hava durumu değişecektir. Yerel yağışlar meydana gelebilir. Bu durum, dışarıda vakit planlayanlar için dikkat edilmesi gereken bir konudur.

Önümüzdeki günlerde Kahramanmaraş'ta hava durumu genel olarak benzer bir seyir izlemeye devam edecek. Hava sıcaklıklarının 18 ile 23 derece arasında değişeceği tahmin edilmektedir. Çarşamba ve Perşembe günleri yer yer yağışlar etkili olacak. Ardından Cuma gününden itibaren güneşli günler görülebilir. Dışarıda vakit geçirecekler için daha pozitif bir atmosfer oluşacaktır.

Yağışlı hava koşullarında dikkatli olunmalıdır. Dışarıda bulunanların uygun kıyafetler seçmesi gerekmektedir. Özellikle açık havadaysanız, aniden bastırabilecek yağmur ihtimalini göz önünde bulundurmalısınız. Planlarınızı yaparken esnek olmanız akıllıca bir yaklaşım olacaktır. Yanınıza bir şemsiye almak iyi bir fikir olabilir. Ani hava değişiklikleri hasta olma riskini artırabilir. Kalın giyinmek ve soğuk havada dikkatli olmak önemlidir.

Kahramanmaraş'ta 20 Ekim Salı günü ve sonraki günlerde hava durumu, ılımlı ve yağışlı geçecektir. Bu nedenle hazırlıklı olmak önem taşımaktadır. Planlarınızı yaparken hava koşullarını göz önünde bulundurmayı unutmayın.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Kahramanmaraş
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