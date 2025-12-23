Kahramanmaraş Hava Durumu! 23 Aralık Salı Kahramanmaraş hava durumu nasıl?

Kahramanmaraş'ta 23 Aralık 2025 Salı günü hava durumu, genellikle bulutlu ve serin olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 9°C civarında kalacak. Gece sıcaklığı ise 0°C civarına düşecek. Rüzgar doğu yönünden esmesi bekleniyor. Hızı saatte 9 kilometre olacak. Nem oranı sabah %79, gündüz %55, akşam %66 ve gece %80 civarında olacak. Bu koşullarda hava durumu, bulutlu ve serin geçecek.

24 Aralık Çarşamba günü, Kahramanmaraş'ta hava durumu bulutlu ve güneşli olacak. 25 Aralık Perşembe günü az güneşli bir hava bekleniyor. Gündüz sıcaklığı yine 9°C civarında olacak. Gece sıcaklığı 0°C civarına düşecek. Rüzgar doğu ve kuzeydoğu yönlerinden hafif olarak esecek. Nem oranı sabah %84, gündüz %44, akşam %66 ve gece %81 civarında kalacak. Bu koşullarda hava durumu, bulutlu ve serin olacak.

