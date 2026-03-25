Kahramanmaraş Hava Durumu! 25 Mart Çarşamba Kahramanmaraş hava durumu nasıl?

Kahramanmaraş'ta 25 Mart 2026 Çarşamba günü hava durumu genellikle bulutlu olacak. Gündüz saatlerinde 11 derece civarında bir sıcaklık bekleniyor. Gece ise sıcaklık 4 derece civarında olacak. Bu dönemde Kahramanmaraş hava durumu mevsim normallerine yakın seyredecek.

26 Mart Perşembe günü sabah saatlerinde yer yer sağanak yağışlar bekleniyor. Sıcaklık bu tarihte 10 derece civarında olacak. 27 Mart Cuma günü ise daha sıcak bir hava yaşanacak. Cuma günü sıcaklık 16 dereceye kadar çıkacak. 28 Mart Cumartesi günü çoğunlukla güneşli bir hava bekleniyor. Bu günde sıcaklık 16 derece civarında olacak.

Bu dönemde Kahramanmaraş hava durumu gündüz ve gece sıcaklıkları arasındaki farkların belirgin olabileceğini gösteriyor. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde daha sıcak giyinmek önemli. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak faydalı olacaktır. 26 Mart Perşembe günü beklenen yağış nedeniyle dışarı çıkarken şemsiye bulundurmak iyi bir fikir. Su geçirmez giysiler de ıslanmaktan korunmanıza yardımcı olur.

Önümüzdeki günlerde Kahramanmaraş'ta hava durumu mevsim normallerine yakın seyredecek gibi görünüyor. Günlük planlarınızı yaparken hava koşullarını göz önünde bulundurmalısınız. Bu, daha konforlu ve güvenli bir gün geçirmenize olanak tanır.