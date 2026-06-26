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Kahramanmaraş Hava Durumu! 26 Haziran Cuma Kahramanmaraş hava durumu nasıl?

Kahramanmaraş'ta 26 Haziran 2026 Cuma günü hava durumu sıcak ve güneşli olacak. Hava sıcaklığı 36 derece civarında seyredecek. Cumartesi ve Pazar günleri ise sıcaklık 35 dereceye yaklaşacak. Bu yaz günlerinde dışarıda vakit geçirenlerin bol su içmesi, hafif giysiler tercih etmesi ve güneşten korunmak için şapka kullanması önemlidir. Sağlıklı bir hafta sonu geçirmek için bu önlemler dikkate alınmalıdır.

Kahramanmaraş Hava Durumu! 26 Haziran Cuma Kahramanmaraş hava durumu nasıl?
Zeynel Eren Ölüç

Kahramanmaraş'ta 26 Haziran 2026 Cuma günü hava durumu sıcak ve güneşli. Hava sıcaklığının 36 derece civarında olması bekleniyor. Akşam saatlerinde sıcaklığın 19 ile 22 derece arasında seyretmesi öngörülüyor. Nem oranı %27 civarında olacak. Rüzgar hızı ise 4 km/saat seviyelerinde ölçülecek. Bu hava koşulları yaz gününe işaret ediyor.

Cumartesi günü hava sıcaklığı 35 derece civarında olacak. Pazar günü de hava 35 dereceye yakın seyredecek. Her iki gün güneşli ve sıcak geçecek. Kahramanmaraş'ta hava durumu açısından önemli bir değişiklik olmayacak. Benzer hava koşulları devam edecek.

Sıcak havada dışarıda vakit geçirenlerin dikkatli olması gerekiyor. Bol su içmek önemlidir. Ayrıca, hafif ve açık renkli giysiler tercih etmek faydalı olacaktır. Güneşten korunmak için şapka veya güneş kremi kullanılması öneriliyor. Aşırı sıcaklarda serin ortamlarda kalmaya özen gösterilmelidir. Ağır fiziksel aktivitelerden kaçınmak da sağlık açısından yararlı olacaktır.

Kahramanmaraş'ta 26 Haziran itibarıyla hava durumu sıcak ve güneşli. Önümüzdeki günlerde benzer hava koşulları görülecek. Sıcak hava için önlemleri alarak sağlıklı bir hafta sonu geçirmenizi öneririm.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Kahramanmaraş
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