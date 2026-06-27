Kahramanmaraş Hava Durumu! 27 Haziran Cumartesi Kahramanmaraş hava durumu nasıl?

Kahramanmaraş'ta 27 Haziran 2026 Cumartesi günü hava durumu sıcak ve güneşli olacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 35 derece civarında bekleniyor. Gece saatlerinde ise sıcaklık 17 ile 18 derece arasında olacak. Rüzgar kuzeybatı yönünden esecek. Hızı 15 ile 21 kilometre arasında değişecek. Nem oranı ise %24 ile %50 arasında değişiklik gösterecek. Bu koşullar altında kahramanmaraş hava durumu, sıcak ve güneşli bir gün olarak öne çıkıyor.

Bugün Kahramanmaraş'ta gündüz saatlerinde sıcaklık 35 derece civarında. Gece saatlerinde ise sıcaklık 17 ile 18 derece arasında olacak. Rüzgar kuzeybatı yönünden saatte 15 ile 21 kilometre hızla esecek. Nem oranı %24 ile %50 arasında değişecek. Bu koşullar altında hava durumu, sıcak ve güneşli bir gün olarak öne çıkıyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer sıcaklık ve koşulları sürdürecek. 28 Haziran Pazar günü sıcaklığın 35 derece civarında olması bekleniyor. Gece sıcaklığı ise 18 derece civarında olacak. 29 Haziran Pazartesi günü sıcaklık 38 derece civarına yükselebilir. 30 Haziran Salı günü de hava sıcaklığının 38 derece olacağı öngörülüyor. Bu dönemde Kahramanmaraş'taki hava durumu, sıcak ve güneşli günler olarak devam edecek.

Sıcak hava koşullarında dikkatli olmak önemli. Özellikle öğle ve öğleden sonra saatlerinde dışarıda vakit geçirenler, önlem almalı. Bol su tüketmek, hafif ve açık renkli giysiler giymek faydalı olacaktır. Güneş ışınlarından korunmak için şapka ve güneş kremi kullanımı önerilmektedir. Ayrıca, aşırı sıcakların sağlık üzerindeki etkilerini en aza indirmek gerekiyor. Serin ortamlarda bulunmak ve ağır aktivitelerden kaçınmak sağlığınız için iyi olacaktır.

Kahramanmaraş'ta 27 Haziran 2026 Cumartesi günü hava durumu, sıcak ve güneşli bir gün olarak öne çıkıyor. Önümüzdeki günlerde benzer hava koşullarının devam etmesi bekleniyor. Sıcak hava koşullarına karşı gerekli önlemleri alarak, sağlıklı günler geçirmenizi dilerim.