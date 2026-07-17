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Kahramanmaraş'ta beton mikseri devrildi: 1 yaralı

Kahramanmaraş'ta kontrolden çıkan beton mikserinin devrildiği kazada 1 kişi yaralandı. Yaralı V.C.'nin hastanedeki tedavisinin sürdüğü belirtildi. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kahramanmaraş'ta beton mikseri devrildi: 1 yaralı

Kaza, Dulkadiroğlu ilçesi Turan Mahallesi Bahtiyar Yokuşu'nda meydana geldi. Edinilen bilgileye göre, H.G. idaresindeki 20 L 4197 plakalı beton mikseri, yokuş aşağı seyir halindeyken henüz bilinmeyen bir nedenle sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi.

Kahramanmaraş ta beton mikseri devrildi: 1 yaralı 1

BETON MİKSERİ DEVRİLDİ 1 KİŞİ YARALANDI

Kazanın ardından bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Araçta yolcu olarak bulunan V.Ç., sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Yaralı V.C.'nin hastanedeki tedavisinin sürdüğü belirtildi.

Kahramanmaraş ta beton mikseri devrildi: 1 yaralı 2

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Kahramanmaraş beton mikseri kaza
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