HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Kahramanmaraş'ta eski eşinin öldürüldüğü kadın ile annesinin cenazeleri defnedildi

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde, eski kocası tarafından tabancayla öldürülen kadın ile annesinin cenazeleri toprağa verildi.

Kahramanmaraş'ta eski eşinin öldürüldüğü kadın ile annesinin cenazeleri defnedildi

Fatma Funda Görkem (37) ve annesi Gülistan Görkem'in (69) cenazeleri, yakınları tarafından Necip Fazıl Şehir Hastanesi morgundan alınarak Ferhuş Kırım Mezarlığı'na getirildi.

Anne ve kızın yakınları, burada taziyeleri kabul etti.

Fatma Funda ve Gülistan Görkem'in cenazeleri, kılınan namazın ardından toprağa verildi.

OLAY

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde 22 Ekim'de Hakan Y, eski eşi Fatma Funda Görkem ve annesi Gülistan Görkem'i öldürmüş, üvey kızını yaralamıştı. Kaçan zanlı, Onikişubat ilçesi Mimar Sinan Mahallesi'ndeki parkta silahla intihar etmişti.Kaynak: AABu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Son dakika | Kayyum ihtimali gündemdeydi! İmamoğlu'na casusluk suçlaması hakkında Özgür Özel'den ilk yorumSon dakika | Kayyum ihtimali gündemdeydi! İmamoğlu'na casusluk suçlaması hakkında Özgür Özel'den ilk yorum
Kaçak kazı yaparken suçüstü yakalandı! Evinde 144 sikke bulunduKaçak kazı yaparken suçüstü yakalandı! Evinde 144 sikke bulundu

Anahtar Kelimeler:
Kahramanmaraş
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Trump duyurdu: "Yakında Venezuela'da bir kara operasyonu olacak"

Trump duyurdu: "Yakında Venezuela'da bir kara operasyonu olacak"

İsrailli bakan: "Her şeylerini aldık! Tek şey kaldı..."

İsrailli bakan: "Her şeylerini aldık! Tek şey kaldı..."

İsmail Yüksek, maçta rahat durmayan Deniz Undav'a haddini bildirdi! "Skor tabelasına bakman yeterli..."

İsmail Yüksek, maçta rahat durmayan Deniz Undav'a haddini bildirdi! "Skor tabelasına bakman yeterli..."

Oyuncu İrem Helvacıoğlu’nun kaza görüntüleri ortaya çıktı

Oyuncu İrem Helvacıoğlu’nun kaza görüntüleri ortaya çıktı

Sadece 1 kişi yetiştirdi! 'Uygulansaydı 5 TL, 10 TL, 15 TL'ye satılmazdı'

Sadece 1 kişi yetiştirdi! 'Uygulansaydı 5 TL, 10 TL, 15 TL'ye satılmazdı'

'Yüksek emekli maaşı alacak' Milyonları ilgilendiriyor! Yeni sistemin detaylarını anlattı

'Yüksek emekli maaşı alacak' Milyonları ilgilendiriyor! Yeni sistemin detaylarını anlattı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.