Kahramanmaraş'ta feci kaza! İş makinesi iki kardeşe çarptı, bir çocuk hayatını kaybetti

Kahramanmaraş'ta yolun karşısına geçmeye çalışan iki kardeşe iş makinesi çarptı. Küçük yaşta bir çocuk hayatını kaybetti.

Kahramanmaraş'ta feci kaza! İş makinesi iki kardeşe çarptı, bir çocuk hayatını kaybetti

Kahramanmaraş’ta bir kaza meydana geldi. 2 yaşındaki Hatice ve 8 yaşındaki Ali Karagün, yolun karşısına geçmeye çalışıyordu. Bu sırada Arif S. (26) yönetimindeki iş makinesi, ters yönde seyrediyordu.

İş makinesi, kardeşlere çarptı. Hatice olay yerinde yaşamını yitirdi. Abisi Ali ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Olay Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesi, Önsen Mahallesi'nde gerçekleşti.

Kaza sonrası iş makinesi sürücüsü Arif S., jandarma tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Anahtar Kelimeler:
Kahramanmaraş iş makinesi kaza
