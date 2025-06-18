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Kahramanmaraş'ta iş makinesinin üzerine devrilmesi sonucu hayatını kaybetmişti! Operatör Ömürcan Akyürek'ın cenazesi Ordu'da defnedildi

Kahramanmaraş'ta ağır hasarlı binanın yıkımı sırasında iş makinesinin üzerine devrilmesi sonucu enkazda kalarak yaşamını yitiren operatör Ömürcan Akyürek, memleketi Ordu'da son yolcuğuna uğurlandı.

Kahramanmaraş'ta iş makinesinin üzerine devrilmesi sonucu hayatını kaybetmişti! Operatör Ömürcan Akyürek'ın cenazesi Ordu'da defnedildi

Akyürek için Aybastı ilçesine bağlı Toygar Mahallesi'ndeki babaevinin önünde düzenlenen cenaze törenine, ailesi, yakınları ve vatandaşlar katıldı.

Bekar olduğu öğrenilen 26 yaşındaki Akyürek'in cenazesi, kılınan namazın ardından aynı mahalledeki aile mezarlığında toprağa verildi.

6 Şubat 2023'teki depremlerde ağır hasar alan merkez Onikişubat ilçesi Hürriyet Mahallesi'ndeki 9 katlı bina, yıkım çalışmaları sırasında iş makinesinin üzerine devrilmişti.

Binanın enkazında kalan iş makinesi operatörü Ömürcan Akyürek, olay yerinde hayatını kaybetmişti. (AA)Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Kahramanmaraş
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