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Kahramanmaraş'ta sabah saatlerinde korkutan deprem meydana gelmişti! Prof. Dr. Naci Görür'den kritik değerlendirme

Kahramanmaraş'ta sabah saat 05.04'te 4.1 büyüklüğünde korkutan bir deprem meydana gelmişti. Sarsıntı yerin 6.98 km derinliğinde gerçekleşirken olumsuz bir durum yaşanmamıştı. 6 Şubat depreminin merkezi olan Maraş'ta yaşanan bu deprem akıllara büyük bir felaketin habercisi olup olmadığı sorusunu getirdi. Prof. Dr. Naci Görür bu konuya dair sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

Kahramanmaraş'ta sabah saatlerinde korkutan deprem meydana gelmişti! Prof. Dr. Naci Görür'den kritik değerlendirme
Begüm Özkaynak

Kahramanmaraş'ta sabah saatlerinde meydana gelen korkutucu deprem akıllara daha büyük bir deprem olup olmayacağı yönünde sorular getirdi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın (AFAD) internet sitesinden yaptığı açıklamaya göre, saat 05.04’te merkez üssü Kahramanmaraş’ın Nurhak ilçesi olan 4.1 büyüklüğünde deprem kaydedilmişti.

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Depremin 6.98 kilometre derilikte meydana geldiği belirtilmişti. İlk belirlemelere göre depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmamıştı.
Konuyla ilgili Prof. Dr. Naci Görür X (eski adıyla Twitter) hesabından açıklamalarda bulundu.

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"YER İTİBARİ İLE DÜŞÜNDÜRÜCÜ"

Naci Görür Kahramanmaraş'ta yaşanan 4.1 büyüklüğündeki depremle ilgili olarak şu ifadeleri kullandı;

"Arkadaşlar, bu sabah Kahramanmaraş’ın Tatlar-Nurhak mevkiinde 4,0 deprem oldu.Deprem Çardak Fayının doğusunda, Malatya Fayı ile (Akçadağ Segmenti) kesim noktasında. Malatya Fayına Stres bindirmesi muhtemel olduğu için yer itibari ile düşündürücü. Sevgiyle."

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Anahtar Kelimeler:
deprem Kahramanmaraş naci görür
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