HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Kahramanmaraş'ta silahlı kavga! 1 kişi yaralandı

Kahramanmaraş'ta M.A. (18), evde tartıştığı kimliği belirsiz kişi tarafından tabancayla vurularak yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde merkez Dulkadiroğlu ilçesine bağlı Sakarya Mahallesi’nde meydana geldi. M.A., iddiaya göre evde kimliği belirsiz bir kişiyle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine kimliği belirsiz şüpheli, M.A.'yı tabancayla vurup, olay yerinden kaçtı. M.A.'nın yardım çığlıkları üzerine eve gelen komşuları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

HASTANEYE KALDIRILDI

Yaralı genç, olay yerine sevk edilen ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan M.A.'nın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Şüpheliyi yakalamak için harekete geçen polis, olayla ilgili soruşturmaya çok yönlü olarak devam ediyor.
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
AK Parti konvoyunda kaza: 2 yaralıAK Parti konvoyunda kaza: 2 yaralı
Sivas'ta 3 aracın karıştığı zincirleme kaza: 1 ölü, 5 yaralıSivas'ta 3 aracın karıştığı zincirleme kaza: 1 ölü, 5 yaralı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Kahramanmaraş
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İran, nükleer tesislerin bulunduğu İsrail'in Dimona kentini füzelerle vurdu

İran, nükleer tesislerin bulunduğu İsrail'in Dimona kentini füzelerle vurdu

40 kilometrelik araç kuyruğu! Trafik durma noktasına geldi

40 kilometrelik araç kuyruğu! Trafik durma noktasına geldi

Hagi'den Türkiye maçı için sürpriz çıkış! "Türkiye'nin tek avantajı var"

Hagi'den Türkiye maçı için sürpriz çıkış! "Türkiye'nin tek avantajı var"

Pantolonu fena dile düştü! "Saçmalamışsın"

Pantolonu fena dile düştü! "Saçmalamışsın"

İran'dan Hürmüz Boğazı için "geçiş ücreti" açıklaması! Dudak uçuklatan rakam

İran'dan Hürmüz Boğazı için "geçiş ücreti" açıklaması! Dudak uçuklatan rakam

29 günde 10 ton sattı! Çerez gibi yiyorlar

29 günde 10 ton sattı! Çerez gibi yiyorlar

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.