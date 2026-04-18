Kahramanmaraş’taki okul katliamının şifresi çözülüyor: Müdür gidince her şey değişti

İsa Aras Mersinli adlı saldırganın kendisini kadın olarak tanıttığı, aylar öncesinden tehditler savurduğu ve öğretmenlere dakikalarca donuk bakışlar attığı ortaya çıktı. Tüm bu sinyalleri yakından takip eden müdür yardımcısının ise olaydan sadece 1 ay önce tayininin çıktığı öğrenildi.

Kahramanmaraş’ta okul katliamındaki tüm detaylar tek tek ortaya çıkıyor. Hem dijital platformlarda kimliğini gizleyerek saldırı planlarını paylaşması hem de okul içindeki ürkütücü davranışlarıyla dikkat çeken öğrencinin, en sıkı denetlendiği dönemin bitmesi facianın öncesindeki kritik kırılma olarak öne çıktı. Caninin her gün çantasını arayan ve psikolojik durumunu yakından takip eden müdür yardımcısının bir ay önce görevden ayrıldığı ortaya çıktı.

Kahramanmaraş’ta 10 kişinin can verdiği Ayser Çalık Ortaokulundaki silahlı saldırı, ihmal iddialarını ve saldırgan öğrenciye dair çarpıcı gerçekleri gün yüzüne çıkardı.

“ÇANTASINI YOKLAMADAN İÇERİ ALMIYORUM”

Okul Aile Birliği Başkanı Hülya Çevik, saldırgan İsa Aras Mersinli’nin bilinen psikolojik problemleri olduğunu belirterek, bir ay önce tayini çıkan müdür yardımcısı Alparslan Yıldırım’ın öğrenciyi sıkı takipte tuttuğunu söyledi.

Çevik “Bu çocuk avucuna kalem batıran, kendi boğazını kesen agresif biriydi. Alparslan hocam ‘Korkmayın, çantasını yoklamadan içeri almıyorum’ derdi” ifadesini kullandı.

BEDENİNİ JİLETLEMİŞ KAPATMIŞLAR

Türkiye gazetesinde yer alan habere göre; Bir veli saldırganın bir ay önce kendisini jiletlediğini ancak emniyet müdürü babasının nüfuzunu kullanarak olayı sicile işletmediğini öne sürdü.

Bu arada İsa Aras Mersinli’nin, katliam planlarını aylar öncesinden dijital platformlarda paylaştığı ortaya çıktı.

KENDİSİNİ KADIN OLARAK TANITMIŞ

Mersinli’nin Arjantinli bir arkadaşı, saldırganın Discord ve Reddit gibi mecralarda kendisini “kadın” olarak tanıttığını eş cinsel eğilimleri olduğunu ve sürekli “okul saldırısı yapacağım” dediğini söyledi.

Çevresindekilerin bu tehditleri “kara mizah” sanarak ciddiye almadığını belirten genç, Mersinli’nin kadın kıyafetleriyle canlı yayın yaptığını aktardı.

Olayın ardından ilgili sunucu askıya alındı. Öte yandan caninin emniyet müdürü babası Uğur Mersinli’nin de Instagram üzerinden çok sayıda müstehcen içerikli yetişkin hesabını takip ettiği belirlendi.

"DAKİKALARCA GÖZÜNÜ AYIRMADAN BAKARDI"

Saldırıda kuzeni Yusuf Tarık Gül’ü kaybeden 14 yaşındaki Ertuğrul Korkmaz, zanlının geçmişte İngilizcesi iyi olduğu için Erasmus ile Polonya’ya gittiğini aktardı.

Saldırganın çapraz sınıfında okuyan Korkmaz “Psikolojik sorunları vardı, donuk donuk duruyordu. 8. sınıfta da okula gelmeyince oyun bağımlısı olduğunu öğrendik. 10-15 saat bilgisayar başındaymış. Öğretmenlere dakikalarca gözünü ayırmadan bakardı” dedi.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Hemşire Naile İlayda Ateş'in son mesajı ortaya çıktı!Hemşire Naile İlayda Ateş'in son mesajı ortaya çıktı!
'Katil' sloganlarıyla linç girişimi... 'Katil' sloganlarıyla linç girişimi...

En Çok Okunan Haberler
Tuncay Sonel soruşturma başlayınca bakın ne yapmış

Tuncay Sonel soruşturma başlayınca bakın ne yapmış

Aynı ilçe başka okul: Bugün de aynı panik!

Aynı ilçe başka okul: Bugün de aynı panik!

Kadıköy'de protesto sesleri! Taraftarlar Ederson’u ıslıkladı

Kadıköy'de protesto sesleri! Taraftarlar Ederson’u ıslıkladı

Enes Batur yeni videosunu iptal etti! 'Devam edemem...'

Enes Batur yeni videosunu iptal etti! 'Devam edemem...'

Dev satın almayı duyurdular: A101’in sahibi Carrefoursa’yı devralıyor

Dev satın almayı duyurdular: A101’in sahibi Carrefoursa’yı devralıyor

ÖTV’siz araç bekleyenler dikkat!

ÖTV’siz araç bekleyenler dikkat!

