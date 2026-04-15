Kahramanmaraş'taki okul saldırısı sonra infial yaratan paylaşımlar! Emniyet güçleri harekete geçti: Grup kapatıldı, provokatörler hakkında işlem başlatıldı

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde bulunan Ayser Çalık Ortaokulu'nda öğrenci İ.A.M., yanında getirdiği silahla okul içerisinde ateş açtı. Olayda 9 kişi hayatını kaybetti. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla hastanelere kaldırılırken, okul çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı.

YENİ SALDIRILAR İÇİN TARİH VERİLDİ

Saldırının ardından Telegram gruplarında paylaşılan mesajlar adeta kan dondurdu. Daha önce Ahmet Minguzzi ve İkbal Uzuner cinayetleriyle Türkiye’nin gündemine gelen "C31 K" isimli Telegram grubunda okul saldırılarının ardından akıllara durgunluk veren paylaşımlar yapıldı. Yaklaşık 100 bin üyesi olan grupta saldırganların övüldüğü, yeni saldırılar için tarih ve konum verildiği görüldü.

GRUP KAPATILDI

Emniyet güçleri söz konusu paylaşımlar sonrası harekete geçti. C31K grubu kapatıldı. Provokasyon yapan kullanıcılar hakkında işlem başlatıldı.