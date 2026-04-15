HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Kahramanmaraş'taki okul saldırısında can kaybı 9'a yükseldi

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Kahramanmaraş'taki okul saldırısında can kaybının 9'a yükseldiğini açıkladı. Hayatını kaybedenlerin 8'inin öğrenci, 1'inin öğretmen olduğunu duyuran Bakan Çiftçi, 13 yaralıdan 6'sının durumunun ağır olduğunu kaydetti.

Kahramanmaraş'taki okul saldırısı sonrası, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Adalet Bakanı Akın Gürlek ve Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu bölgeye gitti. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, 4 bakan adına açıklamalarda bulundu.

"SALDIRGAN 14 YAŞINDA BİR ÖĞRENCİ"

İçişleri Bakanı Çiftçi, Kahramanmaraş'ta bir okulda meydana gelen silahlı saldırıda 9 kişinin hayatını kaybettiğini, 6'sı ağır, 13 kişinin yaralandığını bildirdi.

Bakan Çiftçi şu ifadeleri kullandı:
"Okul ikili eğitim veriyor. Kendisi öğleden sonra öğrenci olan 8. sınıf, 14 yaşında bir öğrencimiz evden getirdiği silahlarla okulumuzun iki sınıfına girip ateş etmek suretiyle katliam yapıyor. 9 vefatımız var. 8 öğrenci bir tanesi öğretmenimiz. 13 yaralımız var. 6 tanesi yoğun bakımda, üçünün durumu kritik. Hayatını kaybeden tüm öğrencilerimize ve öğretmenimize Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum."

"TERÖR HADİSESİ DEĞİL"

"Şu anda hastanelerimizde tedavileri devam eden yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Sayın Milli Eğitim, Sağlık, Adalet Bakanımızla buraya intikal ettik. Sayın Cumhurbaşkanımızı da an be an bilgilendirdik. Olay sadece bir öğrencimizin gerçekleştirdiği bireysel hadise. Terör hadisesi değil. Dün Şanlıurfa, bugün de Maraş'ta böyle hadisenin yaşanmasından dolayı üzgün olduğumuzu ifade etmek istiyoruz. Dün Şanlıurfa'da haftasonuna kadar eğitime ara vermiştik, bugün de Kahramanmaraş'ta 2 gün eğitime ara veriyoruz."

"Tüm bakanlıklarımız üzerine düşen görevi yerine getiriyorlar. Herkes görev alanıyla ilgili gerekli müdahaleleri yapıyorlar. İçişleri Bakanlığı olarak 4 mülkiye 4 tane polis başmüfettişi görevlendirdi. Adalet Bakanlığımız cumhuriyet savcılarını görevlendirdi. Milli Eğitim Bakanlığımız gerekli başmüfettiş görevlendirmesini yaptı. Olayları tüm boyutları ile incelemiş olacağız."

Kaynak: İHA

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.