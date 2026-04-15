HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Kahramanmaraş'taki saldırıda yaralanan öğrenci anlattı! "Can havliyle pencereden atladım"

Kahramanmaraş'taki saldırı sonrasında İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Adalet Bakanı Akın Gürlek ve Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin hastaneye kaldırılan yaralıları ziyaret etti. Yaralılardan 5. sınıf öğrencisi F.İ.Ç. "Can havliyle pencereden atladım. Aşağıda bulunan müdür yardımcıları beni tuttu. İlk başta ne olduğunu anlayamadık" dedi.

Kahramanmaraş'taki saldırıda yaralanan öğrenci anlattı! "Can havliyle pencereden atladım"

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Adalet Bakanı Akın Gürlek ve Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Kahramanmaraş'taki silahlı saldırıda yaralananları hastanede ziyaret etti.

Kahramanmaraş taki saldırıda yaralanan öğrenci anlattı! "Can havliyle pencereden atladım" 1

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören yaralıları ziyaret eden bakanlar, yaralıların sağlık durumuna ilişkin yetkililerle görüştü.

Bakanlar, daha sonra yoğun bakım servisindeki yaralıların durumuna ilişkin doktorlardan bilgi aldı.

Kahramanmaraş taki saldırıda yaralanan öğrenci anlattı! "Can havliyle pencereden atladım" 2

"BENİM BACAĞIM KIRILDI"

Yaralılardan 5. sınıf öğrencisi F.İ.Ç., AA muhabirine, saldırganın iki sınıfa girdiğini ve büyük korku yaşadıklarını anlattı.

F.İ.Ç., "Can havliyle pencereden atladım. Aşağıda bulunan müdür yardımcıları beni tuttu. İlk başta ne olduğunu anlayamadık. Daha sonra arkadaşlarımın yaralandığını görünce herkes panikle pencereden atladı. Benim bacağım kırıldı." dedi.

15 Nisan 2026
15 Nisan 2026

Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...

Kaynak: AA   |   Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.