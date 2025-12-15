Kahramanmaraşlı doğa tutkunu genç fotokapanla yaban hayatını görüntülüyor

Kahramanmaraş’ta yaşayan doğa tutkunu İsmail Efe Çam, doğayla iç içe büyüyen ve yaban hayvanlarına olan ilgisi ile dikkat çekiyor. Kırsal alanlara yerleştirdiği fotokapanlar sayesinde yaban domuzu, kurt, tilki gibi birçok yaban hayvanını doğal yaşam alanlarında kayda alan genç, uzun süreli gözlem ve sabır gerektiren çalışmalar sonucunda elde edilen görüntülerle, bölgedeki biyolojik çeşitliliği de gözler önüne serdi.

Yaban hayatını görüntülemekten büyük mutluluk duyduğunu ifade eden Çam, "Fotokapanlar kuruyor, bazen de fotoğraf makinesiyle çekimler yapıyorum. Bunları sizlerle paylaşmaktan mutluluk duyuyorum. Hayvanları koruyalım, onlara zarar vermeyelim. Kısacası öldürmeyelim, ölümsüzleştirelim" dedi.

