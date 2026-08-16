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Kahramanmaraş’ta kına gecesindeki kavgada ağır yaralanan 4 kişiden biri hayatını kaybetti

Kahramanmaraş’ta kına gecesinde çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada ağır yaralanan 4 kişiden biri kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kahramanmaraş’ta kına gecesindeki kavgada ağır yaralanan 4 kişiden biri hayatını kaybetti

Edinilen bilgilere göre olay, Elbistan ilçesi Hasankendi Mahallesi’nde dün meydana geldi. Mahallede gerçekleştirilen kına merasimi sırasında henüz bilinmeyen bir nedenle taraflar arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine silah ve bıçaklar kullanıldı. Olayda 2 kişi silahla, 2 kişi ise bıçakla yaralandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılara olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastanelere sevk edildi. Kavgada ağır yaralanan Sedat Can, kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Diğer yaralılar S.C., İ.A. ve A.B.’nin hastanelerdeki tedavilerinin sürdüğü öğrenildi. Olayla ilgili jandarma ekiplerinin incelemesi sürüyor.

Kahramanmaraş’ta kına gecesindeki kavgada ağır yaralanan 4 kişiden biri hayatını kaybetti 1
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Kahramanmaraş
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