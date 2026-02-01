HABER

Kahramanmaraş’ta yıllara meydan okuyan evler görüntülendi

Kahramanmaraş’ta 6 Şubat depremlerinde hasar almayan, eski mimari olmasına rağmen günümüzde halen varlığını sürdüren tarihi toprak evler fotoğraflandı.

Kahramanmaraş’ta yıllara meydan okuyan evler görüntülendi

Afşin ilçesinde tarihi taş ve toprak evler dayanıklılığıyla dikkat çekiyor. 6 Şubat asrın felaketi olan Kahramanmaraş depremlerinde yıkılmayan tarihi taş evler ve toprak evler yapısıyla dikkat çekiyor. Taş evlerin ve toprak evlerin yerel kültürün bir parçası olduğunu söyleyen Mehmet Gören, "Bu evler halen günümüzde varlığını sürdürmekte.

Kahramanmaraş’ta yıllara meydan okuyan evler görüntülendi 1

Asrın felaketinde çok fazla yıkım olmasına rağmen toprak evler ve taş evler hala varlığını korumaya devam ediyor. Bu evler çok sağlam oluyor. Kışları sıcak yazları ise serin tutuyor. Ben de ortaya çıkan bu görüntüleri fotoğraflamak istedim" dedi.

Kahramanmaraş’ta yıllara meydan okuyan evler görüntülendi 2

Kaynak: İHA

Kahramanmaraş
