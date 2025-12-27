HABER

Kahvehanede başladı, sokakta kanlı bitti! 2 kişi hayatını kaybetti, gözaltılar var

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesindeki bir kahvehanede başlayıp sokakta devam eden silahlı kavgada 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. Polis ekipleri, kavgada silah kullandığı öne sürülen 2 kişinin de arasında olduğu 9 zanlıyı gözaltına aldı.

Ulubatlı Hasan Mahallesi'ndeki bir kahvehanede gece saatlerinde işletmeci ile bir müşteri arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tarafların yakınlarının da katıldığı tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü.

SOKAKTA ATEŞ AÇILDI

Sokakta devam eden kavgada tabancalarla ateş açılması sonucu müşterinin yakınları Tolgahan Akyüz (25), Berdan Balsak (22) ve Bekir A. (25) vücutlarının çeşitli yerlerine isabet eden mermilerle yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

İKİ KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Tolgahan Akyüz'ün yaşamını yitirdiği belirlendi.

Olayda yaralanan Berdan Balsak ve Bekir A. ise ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Yaralılardan Balsak, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Balsak ve Akyüz'ün cenazeleri otopsi için Adana Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Olayda Tolgahan Akyüz (sağda) ve Bedirhan Balsak (solda) hayatını kaybetti

Polis ekipleri, kavgada silah kullandığı öne sürülen 2 kişinin de arasında olduğu 9 zanlıyı gözaltına aldı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

