Kahvehanede korkunç anlar! Tartıştığı husumetlisini tüfekle göğsünden vurarak öldürdü

Olay, saat 23.00 sıralarında, Çeltikçi Mahallesi'nde bulunan bir kahvehanede meydana geldi. İddiaya göre Ceyhun Avcı, elinde tornavida ile kahvehaneye girip aralarında husumet bulunan Onur E. ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Onur E., tüfekle Ceyhun Avcı’ya ateş etti. Göğsünden vurulan Avcı kanlar içinde yere yığılırken, şüpheli bölgeden hızla uzaklaştı.

HAYATINI KAYBETTİ

Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, olay yerinde sağlık ekipleri tarafından yapılan müdahalenin ardından ambulansla Gemlik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Avcı, doktorların çabalarına rağmen kurtarılamadı.

Jandarma ekipleri olayın ardından kaçan Onur E.’nin yakalanması için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

(DHA)