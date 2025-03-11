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  4. Kahverengi kokarca alarmı! Ziraat Odaları Birliği Başkanı Bayraktar uyardı…

Kahverengi kokarca alarmı! Ziraat Odaları Birliği Başkanı Bayraktar uyardı…

11.03.2025 10:26
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Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, havaların ısınmasıyla tarım alanlarında etkisini arttıran kahverengi kokarcanın, özellikle fındık gibi bitkisel ürünler için tehdit oluşturduğunu belirterek, kışlak mücadelesinin hızlandırılması gerektiğini vurguladı. Detaylar haberimizde…

Kahverengi kokarca alarmı! Ziraat Odaları Birliği Başkanı Bayraktar uyardı…

TZOB Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, kahverengi kokarcanın kışlaklarda nasıl etkili bir şekilde mücadele edilmesi gerektiğini vurgulamak amacıyla gerçekleştirdiği görüntülü basın açıklamasında konuya dair önemli değerlendirmelerde bulundu.

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“KAHVERENGİ KOKARCA İLE TOPYEKÛN MÜCADELE ETMELİYİZ”

Kahverengi kokarcanın havaların ısınmasıyla tarım alanlarına yayıldığını belirten Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, "Çok zamanımız kalmadı, bu süreçte kışlak mücadelesini hızlandırmalıyız. Fındık başta olmak üzere, tüm bitkisel ürünlerimizin korunabilmesi için kahverengi kokarca ile topyekûn mücadele hız kesmeden devam etmelidir" şeklinde konuştu.

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“HAVA SICAKLIKLARI ARTTIĞINDA TARIM ALANLARINA YAYILMAYA BAŞLAR”

Karadeniz ve Marmara'da 300'den fazla tarım alanına kahverengi kokarcanın zarar verdiğini söyleyen Bayraktar, "Hava sıcaklıkları arttığında, zararlı bu alanlardan tarım alanlarına yayılmaya başlar. Bu durumun önüne geçmek ve zararlının yayılmasını engellemek için, hiçbir ara vermeden eksiksiz mücadele edilmesi büyük önem taşımaktadır" dedi. Bayraktar, şu ifadelere yer verdi: "Kahverengi Kokarca ile etkin mücadele için halk sağlığı ilaçlamaları ve mekanik yok etme yöntemleri önerilmektedir. Ancak toplu mücadelede karşılaşılan bazı zorluklar bulunmaktadır. Bunlar arasında, tarım alanları dışında kışlayan zararlının kontrol altına alınmasının güç olması, bölgede ikamet etmeyen bazı çiftçilerin etkili mücadeleyi katılmaması, doğal düşman böcek üretiminin yeni başlaması ve bu üretimin tüm bölgeye yayılamaması, ayrıca kimyasal mücadelede kullanılan ilaçların yüksek fiyatları ve coğrafi şartlar nedeniyle uygulama güçlükleri yer almaktadır" dedi.

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"KAHVERENGİ KOKARCA EYLEM PLANI"

Bayraktar, "Ziraat odalarımız ile Tarım ve Orman Bakanlığı ortaklığında yürütülen "Kahverengi Kokarca Eylem Planı" kapsamında, çiftçi eğitimi, tuzak asımı, doğal düşman böcek üretimi ve mekanik mücadele yöntemleriyle istilanın yayılmasını engellemeye çalışmaktadır. Mücadelenin daha etkin ve kapsamlı hale gelmesi için yetkili kurumlar ve paydaşların ortak hareket etmesi büyük önem taşımaktadır. Evlerde, terk edilmiş binalarda, ahırlarda ve depolarda halk sağlığı ilaçlamaları ve mekanik yok etme yöntemlerinin uygulanması konusunda ise belediyelere ve muhtarlıklara büyük sorumluluk düşmektedir" dedi.

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(İHA)Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Marmara Karadeniz tarım çevre fındık bahçesi
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