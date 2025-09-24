HABER

Kalabalığın arasına tüfeğiyle daldı, gözünü kırpmadan başından vurdu

Bursa'da kan donduran bir olay yaşandı. Husumetli iki kişi arasında çıkan kavga korkunç sonla bitti. Tüfeğine sarılan saldırgan, kalabalık grubun içine dalıp, husumetlisini başından vurdu. Olay, güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Bursa'daki korkunç olay merkez Osmangazi ilçesi Demirtaş Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Özay Aslin ve Kenan B. arasında geçtiğimiz günlerde yaşanan tartışma kavgaya dönüşmüştü. İddiaya göre Aslin, Kenan B.'yi iki arkadaşıyla darp etti.

POMPALI TÜFEKLE KALABALIĞIN ARASINA DALDI

Aralarındaki husumet bitmeden taraflar bu kez Demirtaş Mahallesi'nde karşı karşıya geldi. Kameralara da yansıyan olayda Kenan B. yanında getirdiği pompalı tüfekle Özay Aslin'in üzerine ateş açtı.

BAŞINDAN VURULDU

Başına isabet eden saçmalarla kanlar içinde yere yığılan Aslin, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Bursa Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Özay Aslin

Hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenilen Aslin'in tedavisi sürüyor. Şüpheli ise polis ekiplerine teslim oldu.

O ANLAR KAMERADA

Dehşet anları ise güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

