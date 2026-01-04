HABER

Kaldırım taşlarının arasında neden boşluklar vardır?

Yaya yolu olarak da adlandırılabilen kaldırımların erişim alanı olarak kullanılan taşlar kaldırım taşlarıdır. Şehir planlamalarında en sık kullanılan taşlar kaldırım taşlarıdır ve bu taşların tasarımlarına hem görsel olarak hem de işlevsel olarak özen gösterilmektedir.

Ferhan Petek

Şehirlerde önemli işlevleri bulunan kaldırımlar şehirde yaşayan insanların, hem yayaların hem de araç sürücülerinin güvenliklerini sağlama amacı taşımaktadır. Son derece düzgün olarak tasarlanmaları gerekir. Farklı türleri bulunan kaldırım taşları farklı planlamalar için çeşitli ebatlarda, desenlerde ve dayanıklılıklarda üretilmektedir. Bu yüzden kaldırım taşıyacak olan taşlar da planlara uygun olarak seçilmek durumundadır.

Şehirlerde birçok farklı noktada yer alan kaldırımlar belli başlı ortak özelliklere sahiptir. Tüm kaldırımlarda bulunan ortak özelliklerden bazıları şunlardır:

  • Yenisi ile kolaylıkla değiştirilebilir özeliktedir.
  • Su tutmaz.
  • Kilit parke taşı ile tasarlanan yolların ve kaldırımların dengeleri de yüksektir.
  • Uzun ömürlü ve oldukça sağlam yapıda olurlar.
  • Tüm parçaları birbirlerini tamamlayan bir bütün meydana getirir.

Şehirlerin yaşam alanları düzenlenirken yollar, sosyal tesisler, dinlenme alanları gibi yapılar ile birlikte kaldırımlar da tasarlanır. Kaldırımlar bu anlamda şehirlerin önemli elemanlarından biri olarak kabul edilmektedir. İnsanların şehir içinde rahat ve güvenli bir şekilde dolaşabilmeleri amacı ile tasarlanmış olan kaldırımlar özel olarak üretilir ve yayaların kullanabilmesi için belirlenmiş olan alanlara yerleştirilir.

Kaldırım taşları ile ilgili dikkat çeken durumlardan biri de aralarında bulunan boşluklardır. Taşların arasında uygun olmayan boşlukların boyutları kötü drenaja, yabani ot büyümelerine ya da düzensiz yüzeylere neden olabilmektedir. Estetik için ve stabilite olan derzler arasında doğru oranlarda boşluklar bırakılmalıdır.

Özenle tasarlanıp şehirdeki uygun noktalara yerleştirilen kaldırım taşlarının aralarında boşluk bulunması güvenlik kaynaklı bir nedene bağlı olarak düşünülmüş bir durumdur. Sıcaklık dalgalandığı zamanlarda kaldırım taşları genleşerek büzülebilmektedir. Bu durum da kaymalara yol açabilmektedir.

Kaldırım taşları arasındaki doğru oranlardaki ve boyutlardaki boşluklar taşların hareket etmelerini sağlar. Bu sayede ise taşların çökmesi ya da çatlaması durumlarının önüne geçilmiş olunur. Farklı kaldırım taşı modelleri ve boyutları için farklı boyutlarda boşluklar bırakılması gerekmektedir.

Doğru miktarlarda boşluk bırakılabilmesi için kaldırım taşlarının kullanım amaçları, birleştirme malzemeleri, kaldırım taşının şekli ve türü, yerel iklim özellikleri gibi ayrıntıların da bilinmesi gerekmektedir. Kaldırım taşlarının arasındaki boşluklara gereksinim duyulmasının nedenlerinden bazıları şunlardır:

  • Yabancı ve yabani otların kaldırım taşları arasında büyümesine engel olmak
  • Taşlar arasında su birikerek taşlara zarar verilmesi ya da lekelenmesi ihtimalinin ortadan kaldırılması
  • Kaldırım taşlarının kayması nedeni ile meydana gelebilecek çökme ve çatlamaları engellemek
  • Görsel olarak daha estetik ve düzenli görünmesini sağlamak
  • Sıcaklık dalgalanmalarına karşı taşların rahat hareket edebilmesini sağlanabilmesi
