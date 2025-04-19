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Kalp hastalıkları ülkemizde çok sık görülüyor! Tedavi yöntemlerinde yenilikler: Stentsiz, ilaçlı balon teknolojisi nedir?

Kalp damar hastalıkları, dünya genelinde ve Türkiye’de en sık görülen ölüm nedenlerinden biri olmaya devam ediyor. Ancak son yıllarda kardiyoloji alanında yaşanan teknolojik gelişmeler, özellikle stent ve balon uygulamalarında kaydedilen yenilikler, tedavi yöntemlerinde önemli değişimlerin habercisi oldu. Kardiyoloji uzmanları, hastalar için daha konforlu ve güvenli seçenekler sunan ilaçlı balon teknolojisinin, stentsiz tedavi imkanı hakkında bilgi verdi. Detaylar haberimizde...

Kalp hastalıkları ülkemizde çok sık görülüyor! Tedavi yöntemlerinde yenilikler: Stentsiz, ilaçlı balon teknolojisi nedir?

Kalp damar hastalıkları tüm dünyada ve ülkemizde hala en sık görülen ölüm nedenlerinin başında geliyor. Ancak kardiyoloji alanındaki gelişmeler, özellikle stent ve balon teknolojisinde yaşanan yenilikler, hastalar için umut verici bir dönemin kapılarını aralıyor.

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"İLAÇLI BALON TEDAVİSİNDE İÇERİDE BİR METAL YÜK BIRAKMIYORSUNUZ"

Kardiyoloji Bölümü’nden Doç. Dr. Cihan Altın, ilaçlı balon teknolojisinin önemine dikkat çekti. Doç. Dr. Altın, geleneksel stent uygulamalarında yerleştirilen stentin damar içindeki metal yükü arttırdığı için zamanla olumsuz reaksiyonlara yol açabildiğine dikkat çekerek, "İlaçlı balon tedavisinde içeride bir metal yük bırakmıyorsunuz. Böylece damar normal yapısında kalıyor, vücutta yabancı bir cisim bulunmuyor. Bu, hastalar için büyük bir avantaj. Hastalarımızın çoğu stentlerinin takibi sırasında kaygılar taşıyor. Stentlerin tıkandığı zaman damarın açılmasında zorluklar yaşanabiliyor. İlaçlı balonda ise bu tür bir endişeye gerek kalmıyor" dedi.

Doç. Dr. Altın, "Yeni geliştirilen ilaçlı balonlar özellikle uygun damar yapısına sahip hastalarda stent kullanılmadan damar açıklığı sağlanabiliyor. Seçilmiş lezyonlarda bu teknoloji stentle elde edilen başarıya stent kullanmadan da ulaşabiliyoruz" dedi.

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NORMAL ANJİYOYLA AÇILAMAYACAK KADAR ÇOK KİREÇLİ DAMARLAR İÇİN YENİ YÖNTEMLER

Eskiden çok sert ve kireçli damarların açılamadığını belirten Doç. Dr. Altın, günümüzde bu gibi zor vakalarda dahi etkili çözümler olduğunu vurguladı. Altın, "Artık damara zarar vermeyen bir matkabı andıran özel sistemlerle veya hatta böbrek taşlarını kırmakta kullandığımız şok dalgaları ile bu çok kireçli damarların açılabilmesi mümkün olmaktadır. Bu da tedavi seçeneklerini ciddi anlamda genişletiyor" dedi.

(İHA) Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır

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