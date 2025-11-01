Kalp krizi deniyordu... Çoklu ilaç zehirlenmesiyle öldürülmüş! İki cinayeti de açığa çıkaran sır

Ankara’nın Mamak ilçesinde 44 yaşındaki Ulviye K.’nın şüpheli ölümüyle başlayan soruşturma, korkunç bir cinayeti ortaya çıkardı.

SOHBET GRUBUNDA TANIŞMIŞ

Geçtiğimiz şubat ayında sabah saatlerinde evinden “fırına ve yürüyüşe gidiyorum” diyerek ayrılan Ulviye K., kısa süre sonra dini sohbet grubundan tanıdığı A.A. ile parkta buluştu. Evine dönen kadının cansız bedeni saatler sonra eşi tarafından bulundu.

KALP KRİZİ SANILDI, GERÇEK OTOPSİDE ORTAYA ÇIKTI

CNN Türk TV'de yer alan habere göre,ilk incelemede ölüm nedeni kalp krizi olarak değerlendirildi. Ancak otopsi raporunda vücudunda dört farklı etken madde tespit edildi; Ulviye K.’nın çoklu ilaç zehirlenmesi sonucu hayatını kaybettiği belirlendi.

Soruşturma kapsamında ifadesine başvurulan A.A., parkta buluşmayı kabul etti ancak zehirlenmeyle ilgisi olmadığını öne sürdü. Delillerin toplanmasıyla birlikte dosya derinleştirildi ve yeni bir bağlantı ortaya çıktı.

BAŞKA BİR KADININ ÖLÜMÜ DE ŞÜPHELİ GÖRÜLDÜ

A.A.’nın, geçtiğimiz kasım ayında şüpheli şekilde ölen bir başka kadının da ölümünden sorumlu olabileceği anlaşıldı.

FETHİ KABİR İŞLEMİ YAPILDI

Savcılık talimatıyla yapılan fethi kabir işlemi sonucu, o kadının da çoklu ilaç zehirlenmesinden öldüğü tespit edildi.

1 MİLYON LİRA DEĞERİNDE ALTINLAR BULUNDU

Şüphelinin telefonunda Ulviye K.’ya ait olduğu değerlendirilen yaklaşık 1 milyon lira değerinde altınların fotoğrafları bulundu. Ardından yapılan ev baskınında, o altınlar ele geçirildi.

A.A. iki ayrı olay nedeniyle “kasten öldürme” ve “yağma” suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Soruşturma devam ederken, şüphelinin ilaçların etkisini nasıl bildiği, bu maddeleri nereden temin ettiği ve olası suç ortaklarının olup olmadığı araştırılıyor.