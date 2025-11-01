HABER

Kalp krizi deniyordu... Çoklu ilaç zehirlenmesiyle öldürülmüş! İki cinayeti de açığa çıkaran sır

Ankara’da yaşayan 44 yaşındaki Ulviye K., eşi tarafından evlerinde ölü bulundu. Talihsiz kadının ölümü önce kalp krizine bağlandı, ancak otopsi sonucu çoklu ilaç zehirlenmesiyle öldürüldüğü ortaya çıktı. Ölmeden önce parkta buluştuğu şüpheli A.A.’nın daha önce benzer şekilde daha önce de bir kadını daha öldürdüğü ve mağdura ait yaklaşık 1 milyon lira değerinde altınları çaldığı belirlendi. A.A. “kasten öldürme” ve “yağma” suçlarından tutuklandı.

Kalp krizi deniyordu... Çoklu ilaç zehirlenmesiyle öldürülmüş! İki cinayeti de açığa çıkaran sır
Devrim Karadağ

Ankara’nın Mamak ilçesinde 44 yaşındaki Ulviye K.’nın şüpheli ölümüyle başlayan soruşturma, korkunç bir cinayeti ortaya çıkardı.

SOHBET GRUBUNDA TANIŞMIŞ

Geçtiğimiz şubat ayında sabah saatlerinde evinden “fırına ve yürüyüşe gidiyorum” diyerek ayrılan Ulviye K., kısa süre sonra dini sohbet grubundan tanıdığı A.A. ile parkta buluştu. Evine dönen kadının cansız bedeni saatler sonra eşi tarafından bulundu.

KALP KRİZİ SANILDI, GERÇEK OTOPSİDE ORTAYA ÇIKTI

CNN Türk TV'de yer alan habere göre,ilk incelemede ölüm nedeni kalp krizi olarak değerlendirildi. Ancak otopsi raporunda vücudunda dört farklı etken madde tespit edildi; Ulviye K.’nın çoklu ilaç zehirlenmesi sonucu hayatını kaybettiği belirlendi.

Kalp krizi deniyordu... Çoklu ilaç zehirlenmesiyle öldürülmüş! İki cinayeti de açığa çıkaran sır 1

Soruşturma kapsamında ifadesine başvurulan A.A., parkta buluşmayı kabul etti ancak zehirlenmeyle ilgisi olmadığını öne sürdü. Delillerin toplanmasıyla birlikte dosya derinleştirildi ve yeni bir bağlantı ortaya çıktı.

BAŞKA BİR KADININ ÖLÜMÜ DE ŞÜPHELİ GÖRÜLDÜ

A.A.’nın, geçtiğimiz kasım ayında şüpheli şekilde ölen bir başka kadının da ölümünden sorumlu olabileceği anlaşıldı.

FETHİ KABİR İŞLEMİ YAPILDI

Savcılık talimatıyla yapılan fethi kabir işlemi sonucu, o kadının da çoklu ilaç zehirlenmesinden öldüğü tespit edildi.

Kalp krizi deniyordu... Çoklu ilaç zehirlenmesiyle öldürülmüş! İki cinayeti de açığa çıkaran sır 2

1 MİLYON LİRA DEĞERİNDE ALTINLAR BULUNDU

Şüphelinin telefonunda Ulviye K.’ya ait olduğu değerlendirilen yaklaşık 1 milyon lira değerinde altınların fotoğrafları bulundu. Ardından yapılan ev baskınında, o altınlar ele geçirildi.

Kalp krizi deniyordu... Çoklu ilaç zehirlenmesiyle öldürülmüş! İki cinayeti de açığa çıkaran sır 3

A.A. iki ayrı olay nedeniyle “kasten öldürme” ve “yağma” suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Soruşturma devam ederken, şüphelinin ilaçların etkisini nasıl bildiği, bu maddeleri nereden temin ettiği ve olası suç ortaklarının olup olmadığı araştırılıyor.

Anahtar Kelimeler:
cinayet Ankara
