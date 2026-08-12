Kalp krizi geçiren tır sürücüsü bariyerlere çarparak kaza yaptı

Yor bariyerlere çarparak dururken, sürücü hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza, Aksaray-Ankara Kara yolu Kulu Kavşağı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.B. (52) idaresindeki tır, sürücüsünün seyir halindeyken kalp krizi geçirmesi sonucu kontrolden çıktı. Tır, yol kenarındaki bariyerlere çarparak durabildi. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından sürücü M.B., ambulansla Kulu Bölge Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İHA | Bu içerik Çiğdem Berfin Sevinç tarafından yayına alınmıştır