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Kalp krizine dur de! Ölüm riski %70 azalabilir: Uzmanlar uyardı...

Türkiye'de her yıl yaklaşık 125 bin kişi kalp krizi nedeniyle hayatını kaybediyor. Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Fahriye Vatansever Ağca, kalp ve damar hastalıklarına bağlı ölümlerin büyük ölçüde önlenebilir olduğunu vurguladı. Risk faktörlerinin kontrol altına alınması durumunda bu ölümlerin yüzde 70’inin engellenebileceğine dikkat çeken Prof. Dr. Ağca, sağlıklı yaşam alışkanlıklarının önemine işaret etti.

Kalp krizine dur de! Ölüm riski %70 azalabilir: Uzmanlar uyardı...

Türkiye’de her yıl yaklaşık 125 bin kişinin kalp krizi sebebiyle hayatını kaybettiğini vurgulayan Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Fahriye Vatansever Ağca, kalp damar hastalıklarına neden olan risk faktörlerinin kontrol altına alınmasıyla ölümlerin yüzde 70’inin ortadan kaldırılacağına dikkat çekti.

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"HER YIL 125 BİN KİŞİ KALP KRİZİ NEDENİYLE HAYATINI KAYBEDİYOR"

Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde görevli Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Fahriye Vatansever Ağca, Kalp Sağlığı Haftası kapsamında açıklamalarda bulundu. Kalp damar hastalıklarının Türkiye’de birinci sıra ölüm nedeni olduğunu dile getiren Prof. Dr. Ağca, "TÜİK verilerine göre Türkiye’deki tüm ölümlerin yaklaşık yüzde 35 ile 40’ı kalp damar hastalıkları nedeniyle meydana gelmektedir. Ülkemizde her yıl 125 bin kişi kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetmektedir" dedi.

SİGARAYI BIRAKIN

Sigara ve tütün ürünlerinin kullanımı, kalp damar sağlığını ciddi bir şekilde tehdit ettiğinin altını çizen Ağca, "Hiç sigara içmemek kalp sağlığı açısından çok önemli. Eğer sigara içiyorsanız mutlaka sigarayı bırakmanız gerekmektedir. Psikososyal stres, hareketsiz yaşam ve aşırı kilolu olma yani obezite kalp sağlığını tehdit eden diğer risk faktörleridir. Bunlarla mücadele kalp damar sağlığınızı iyileştirecektir" dedi.

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KALP DAMAR HASTALIKLARININ ÖNLENMESİ İÇİN ALINMASI GEREKEN TEDBİRLER

Kalp damar hastalıklarının önlenmesinde kalp damar sağlığını etkileyen risk faktörlerini bilmenin ve buna yönelik tedbir almanın hayati önem arz ettiğini belirten Prof. Dr. Ağca, "Tansiyonunuzu, kan şekerinizi ve kolesterol seviyelerinizi düzenli olarak ölçtürmeniz; varsa hipertansiyon, diyabet ve kolesterol hastalıklarınızın tedavisini doktorunuzun önerileri doğrultusunda yapmanız önemlidir" dedi.

Prof. Dr. Ağca son olarak tüm bu risk faktörlerinin kontrol edilmesi sonucu kalp ve damar hastalıkları nedeniyle ortaya çıkan ölümlerin yüzde 70’inin ortadan kaldırılacağını ifade etti.

(İHA) Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
kalp damar hastalıkları kalp sağlığı
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