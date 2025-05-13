HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Kalp ve böbrek hastası... Esile Ayık ve 2 arkadaşı için 4 yıl 8 ay hapis istemi!

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından suç içerikli pankart ve dövizleri tutup fotoğraf çektirdikleri gerekçesiyle gözaltına alınıp tutuklanan, kronik kalp ve böbrek hastası olduğu belirtilen üniversite öğrencisi Esila Ayık ile aynı gösteride tutuklanan Arda Öğüşlü ve Mehmet Efe Erdoğan hakkında 'Cumhurbaşkanına alenen hakaret' suçundan 1 yıl 2 aydan 4 yıl 8’er aya kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi.

Kalp ve böbrek hastası... Esile Ayık ve 2 arkadaşı için 4 yıl 8 ay hapis istemi!
Çiğdem Sevinç

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından düzenlenen izinsiz protesto gösterilerinde gözaltına alınan Esila Ayık ile aynı eylemde tutuklanan Arda Öğüşlü ve Mehmet Efe Erdoğan hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosu tarafından hazırlanan iddianamede, 8 Nisan Salı günü saat 19.00 sıralarında Kadıköy’de bulunan Festival Park Etkinlik alanında 'Gençlik Dayanışma Sahnesinde Buluşuyoruz' konulu programa katılan ve ellerinde suç içerikli pankart ve dövizleri tutup fotoğraf çektiren kişilerin, Arda Öğüşlü, Mehmet Efe Erdoğan ve Esila Ayık olarak tespit edildiğinin ihbar edilmesi üzerine Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Ekran görüntüsü 2025-05-13 155259

FOTOĞRAF ÇEKİLDİKLERİ İÇİN...

Şüphelilerin Türkiye Cumhuriyeti Devleti Cumhurbaşkanı’na yönelik ifadelerin yer aldığı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın silüetinin olduğu dövizleri ellerinde tutarak fotoğraf çektirdikleri belirtildi. İddianamede, 8 Nisan 2025 tarihli görüntü izleme ve tespit tutanağıyla şüphelilerin pankart ve dövizlerle fotoğraf çektirdiklerine dair görüntülerin yer aldığı da kaydedildi.

20250325aw419898-0

'PROGRAMA FOTOĞRAF ÇEKMEK AMACIYLA GİTTİM'

Esila Ayık savunmasında, "Programa fotoğraf çekmek amacıyla gittim. Alanda pankartı tanımadığım birinden aldım ve elimde tuttum. Herhangi bir kişi beni zorlamadı. O ortamda fotoğrafımın olmasını istediğim için fotoğraf cektirdim. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum" dedi.

istanbul-esila-ayik-hakkindaki-yaniltic-683425-202369

'KONSER İÇİN GİTTİM'

Arda Öğüşlü ise savunmasında, " 'Gençlik Dayanışma Sahnesinde Buluşuyoruz' konulu programa konser için katıldım. Yağız olarak hatırladığım kişi elime pankartı verdi. Ben de havaya kaldırarak tuttum, suç teşkil ettiğini bilmiyordum. Arkadaşlarımın ısrar etmesi üzerine gittim. Yüzüme taktığım baffi (maske şeklindeki bez parçası) havanın soğuk olması nedeniyle taktım. Suçlamaları kabul etmiyorumö dedi. Mehmet Efe Erdoğan ise savunmasında, " 'Gençlik Dayanışma Sahnesinde Buluşuyoruz' konulu programa konser için katıldım. Görüntü tespit tutanaklarındaki kahverengi sırt çantalı kişi benim. Tanımadığım bir şahıs elime pankartı verdi. Pankartı okumadım. Arda isimli arkadaşım da vardı. Suçlamayı kabul etmiyorum" dedi.

20250325aw419898-0

1 YIL 2 AYDAN 4 YIL 8 AYA KADAR HAPİS CEZASI İSTEMİ

İddianamede şüphelilerin hakkında 'Cumhurbaşkanına hakaret' eyleminden dolayı kovuşturma izni verildiği, yapılan inceleme ve değerlendirme neticesinde, şüphelilerin yukarıda belirtilen paylaşımı Cumhurbaşkanını tahkir kastıyla yaptığı, paylaşımının düşünce ve eleştiri özgürlüğü kapsamında değerlendirilemeyeceği, şüphelilerin, 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçunu işlediklerinin delillerle tüm soruşturma dosyası kapsamından anlaşıldığı belirtilerek, ayrı ayrı 'Cumhurbaşkanına alenen hakaret' suçundan 1 yıl 2 aydan 4 yıl 8 aya kadar hapsi cezasıyla cezalandırılmaları talep edildi.

Ekran görüntüsü 2025-05-13 155241

İddianamenin gönderildiği Anadolu Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilmesinin ardından 3 şüphelinin de yargılanmasına başlanacak.

(DHA)

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Osmaniye'de dehşete düşüren olay: Tartıştığı annesini dövüp, boğarak öldürdü!Osmaniye'de dehşete düşüren olay: Tartıştığı annesini dövüp, boğarak öldürdü!
TRT'deki programa tepki çeken konukTRT'deki programa tepki çeken konuk

Anahtar Kelimeler:
Protesto ekrem imamoğlu operasyonu Esila Ayık
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
BYD'den sonra bir Çinli otomobil markası daha Türkiye'ye geliyor!

BYD'den sonra bir Çinli otomobil markası daha Türkiye'ye geliyor!

Bir ili sarsan olay! Evini ve otomobilini yaktı, ardından bir kadını katledip intihar etti

Bir ili sarsan olay! Evini ve otomobilini yaktı, ardından bir kadını katledip intihar etti

Fenerbahçe taraftarının beklediği haber geldi! Ali Koç ile Aziz Yıldırım görüşme kararı aldı

Fenerbahçe taraftarının beklediği haber geldi! Ali Koç ile Aziz Yıldırım görüşme kararı aldı

Trump'ın hareketi görüşmenin önüne geçti

Trump'ın hareketi görüşmenin önüne geçti

8 kişi hayatını kaybetmişti! Dehşet anları ortaya çıktı

8 kişi hayatını kaybetmişti! Dehşet anları ortaya çıktı

Cezaevlerinde yeni dönem: Hükümlülere imkan sunulacak

Cezaevlerinde yeni dönem: Hükümlülere imkan sunulacak

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.