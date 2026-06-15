Kamelyada ceset bulundu: Mersin'de şüpheli olay

Olay, Merkez Mahallesi’nde belediye yanındaki otopark kenarında yer alan kamelyada meydana geldi. Alınan bilgiye göre, sabah saatlerinde park alanından geçenler hareketsiz yatan bir şahsı fark ederek 112 Acil Komuta Merkezi’ne bilgi verdi.

KİMLİĞİ TESPİT EDİLDİ

Bölgeye gelen sağlık ekipleri 61 yaşındaki Nadir Kar olduğu öğrenilen şahsın hayatını kaybettiğini bildirdi. Polis çevre güvenliği aldı. Şüpheli olarak değerlendiren ölümle ilgili savcı ve polisin incelemesi sonrasında cenaze otopsi için hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.