Kaza, Kütahya'nın Hisarcık ilçesindeki Hisarcık-Simav kara yolunun Tokat köyü girişinde meydana geldi.
Edinilen bilgilere göre, Hisarcık'tan Simav yönüne ilerleyen Cemil S. idaresindeki kamyon, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi üzerine kontrolden çıkarak yol kenarında bulunan istinat duvarına çarptı.
Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesinin ardından bölgeye itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri yönlendirildi.
Çarpmanın etkisiyle kamyon içerisinde sıkışan sürücü Cemil S. için kurtarma çalışması başlatıldı.
Emet ve Hisarcık belediyelerine bağlı itfaiye ekiplerinin titizlikle yürüttüğü çalışmalar sonucunda araçtan çıkarılan yaralı sürücü, sağlık ekiplerine teslim edildi.
Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Cemil S., ambulansla Simav Doç. Dr. İsmail Karakuyu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Yaralı sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, kazanın nedenine ilişkin soruşturma başlatıldı.