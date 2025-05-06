Kamyonet kasasında tehlikeli yolculuk

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde açık kasa kamyonetin kasasında, emniyetsiz bir şekilde taşınan çok sayıda kişi yolda giden başka bir vatandaş tarafından görüntülendi. Görüntülerde, aralarında kadın ve erkeklerin bulunduğu yaklaşık 10 kişinin kamyonet kasasında ayakta veya oturarak yolculuk ettiği görülüyor. Güneşten korunmak için şapkalar ve örtüler kullanan tarım işçilerin bu şekilde taşınması, hem yolcuların hem de diğer sürücülerin hayatını tehlikeye atarken vatandaşlar özellikle tarım sezonunda denetimlerin daha da artırılmasını istedi.

(İHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır