Kamyonet otomobille kafa kafaya çarpıştı: 1'i ağır 2 yaralı

Edinilen bilgiye göre, H.K. yönetimindeki 54 AID 633 plakalı kamyonet ile B.M. yönetimindeki 67 SA 356 plakalı otomobil, Zonguldak Caddesi'nde kafa kafaya çarpıştı. Kazayı gören vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

HAYATİ TEHLİKESİ SÜRÜYOR

Kazada her iki sürücü de yaralanırken, B.M.'nin 2.27 promil alkollü olduğu belirlendi. Ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan B.M.'nin hayati tehlikesi olduğu kaydedildi.

Kaza çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde iki aracın kafa kafaya çarpıştığı anlar yer aldı.

