Kamyonet şarampolde ağaca çarptı: 1 yaralı

Adıyaman’da, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole girdi. Şarampoldeki ağaca çarparak durabilen kamyonetin sürücüsü hafif yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman- Gölbaşı Karayolu Şambayat Beldesi yakınlarında L.P., idaresindeki 02 KA 470 plakalı kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole girdi. Kamyonet, şarampoldeki ağaca çarparak durabilirken kazada sürücü hafif şekilde yaralandı. Kazayı hafif sıyrıklarla atlayan sürücü hastaneye gitmeyi kabul etmedi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

