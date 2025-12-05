Kamyonetle otomobil çarpıştı: 2 ölü, 2 yaralı

Kaza, bugün saat 12.30 sıralarında Menderes-Gümüldür Karayolu’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Y.K. (50) idaresindeki kamyonet ile karşı yönden gelen E.D. (53) yönetimindeki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle savrulan otomobil şarampole yuvarlandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otomobilde yolcu konumunda bulunan Abdullah Akın (42) ve Ali Şen’in (39) olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Kazada otomobil sürücüsü E.D. ağır yaralanırken, kamyonet sürücüsü Y.K. ise kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Gaziemir Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Hayatını kaybedenlerin cenazeleri savcının incelemesinin ardından morga kaldırılırken, kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

