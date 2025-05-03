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Kamyonların çarpıştığı kazada sürücülerden biri yaralandı

Bilecik'te 2 kamyonun çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kamyonların çarpıştığı kazada sürücülerden biri yaralandı

Kaza; Pazaryeri-İnegöl karayolu Gümüşdere köyü mevkiinde meydana geldi. İnegöl istikametinden Pazaryeri istikametine seyir halindeki T.O. idaresindeki kamyon ile karşı yönden gelen A.K. idaresindeki kamyon yağışın etkisiyle kontrolden çıkarak çarpıştı. Meydana gelen trafik kazasında sürücülerden A.K. yaralandı. Yaralı olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Pazaryeri Devlet Hastanesine kaldırıldı. Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.

(İHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
kamyon kaza
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