HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Kamyonun freni boşaldı, zincirleme kaza yaşandı: 2 yaralı

Erzurum’da freni boşalan kamyonun önündeki otomobile çarpması ile zincirleme kaza meydana geldi. 2 kişinin yaralandığı kazada Fiat Tofaş marka otomobil adeta hurdaya döndü.

Kamyonun freni boşaldı, zincirleme kaza yaşandı: 2 yaralı

Edinilen bilgiye göre, saat 13.30 sıralarında Erzurum Havalimanı yönünden kent merkezine doğru giden Selçuk İ. idaresindeki kamyon, freninin boşalması sonucu önünde ilerleyen Ömer Demirtaş yönetimindeki otomobile çarptı. Tırın çarptığı otomobil de, Erzurum Teknik Üniversitesi ve Şükrü Paşa Mahallesi’ni bağlayan kavşakta kırmızı ışıkta bekleyen Ali Rıza Yıldırım’ın kullandığı otomobile çarparak durabildi. Otomobil arkadan aldığı darbe ve önünde bekleyen araca çarpması sonucu adeta hurdaya döndü. Hızını alamayan tır da yol kenarındaki ağaç ve aydınlatma direğini devirdikten sonra yaklaşık 75 metre ileride durdu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü Ömer Demirtaş ve tır şoförü Selçuk İlhan, ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.
Kazayı yara almadan atlatan otomobil sürücüsü Ali Rıza Yıldırım, "Işıkta bekliyordum. Arabalar birbirine vurdu, sonra da gelip bana çarptı. Otomobil kamyon ile benim aramda kaldı" diye konuştu.
Kazayla ilgili incelemeler sürüyor.

Kamyonun freni boşaldı, zincirleme kaza yaşandı: 2 yaralı 1

Kamyonun freni boşaldı, zincirleme kaza yaşandı: 2 yaralı 2

Kamyonun freni boşaldı, zincirleme kaza yaşandı: 2 yaralı 3

Kamyonun freni boşaldı, zincirleme kaza yaşandı: 2 yaralı 4

Kamyonun freni boşaldı, zincirleme kaza yaşandı: 2 yaralı 5

Kamyonun freni boşaldı, zincirleme kaza yaşandı: 2 yaralı 6Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
TİKA Başkanı Eren, Kosova Cumhurbaşkanı Osmani tarafından kabul edildiTİKA Başkanı Eren, Kosova Cumhurbaşkanı Osmani tarafından kabul edildi
Şüpheli valiz ekipleri teyakkuza geçirdiŞüpheli valiz ekipleri teyakkuza geçirdi

Anahtar Kelimeler:
Erzurum
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Şehit askerlerimizin isimleri belli oldu!

Şehit askerlerimizin isimleri belli oldu!

Düğünde dehşet! Davetlilere tüfekle ateş açtı: Ölü ve çok sayıda yaralı var

Düğünde dehşet! Davetlilere tüfekle ateş açtı: Ölü ve çok sayıda yaralı var

2026'nın ilk transfer çalımı Tedesco'dan... Galatasaray'ın çok istediği isme teklif!

2026'nın ilk transfer çalımı Tedesco'dan... Galatasaray'ın çok istediği isme teklif!

4 kişilik hesap için ödediği para ağızları açık bıraktı

4 kişilik hesap için ödediği para ağızları açık bıraktı

Bu detay çok konuşulur: Ekrem İmamoğlu iddianamesinde Türkiye’nin en büyük iş adamlarının adı da geçiyor! Kimi şüpheli kimi mağdur

Bu detay çok konuşulur: Ekrem İmamoğlu iddianamesinde Türkiye’nin en büyük iş adamlarının adı da geçiyor! Kimi şüpheli kimi mağdur

Kredi kartlarında yeni dönem, banka fark etmiyor! Zorunlu, saat 22.00 - 06.00 arası yapılamayacak

Kredi kartlarında yeni dönem, banka fark etmiyor! Zorunlu, saat 22.00 - 06.00 arası yapılamayacak

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.