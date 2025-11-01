Kan donduran olay! 9 yaşındaki oğlunu ve kardeşini bıçaklayarak öldürdü

Dehşet veren olay, dün saat 21.00 sıralarında Atakent Mahallesi Güleryüz Sokak’ta bulunan bir apartmanda meydana geldi.

ÇOCUKLARIYLA TARTIŞTI

İddiaya göre sinir hastası olduğu öğrenilen Fatih Y., henüz bilinmeyen bir nedenle çocuklarıyla tartışmaya başladı.

9 YAŞINDAKİ OĞLUNA BIÇAKLA SALDIRDI

Tartışmanın büyümesi üzerine cinnet getiren baba, 9 yaşındaki oğlu H.Y.Y.’ye bıçakla saldırdı. Büyük oğlu durumu aynı apartmanda yaşayan amcası Metin Y.'ye bildirerek yardım istedi.

KARDEŞİNİ DE BIÇAKLADI

Eve gelen Metin Y., olaya müdahale etmek isterken kardeşi Fatih Y. tarafından bıçaklandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

AMCA-YEĞEN OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde H.Y.Y. ile Metin Y.’nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından cenazeler otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

YAKALANIP GÖZALTINA ALINDI

Olay sonrası kaçan Fatih Y., polis ekiplerince kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.



Kaynak: DHABu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır