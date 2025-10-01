HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem

Kan donduran olay: Yeni doğan çocuğunu çuvala koyup köprü altına gömmüş! İlk vukuatı da değilmiş: 5 yıl önce...

İzmir'de kan donduran bir olay gerçekleşti. İddialara göre evlilik dışı hamile kalan bir kadın doğurduğu çocuğunu çuvalın içinde köprünün altına gömdü. Savcılık korkunç iddia sonrası harekete geçerken zalim annenin daha önceden de vukuatlı olduğu ortaya çıktı. Kadının 5 yıl önce pazar yerinde doğurduğu bebeğini tezgahta ölüme terk ettiği öğrenildi...

Kan donduran olay: Yeni doğan çocuğunu çuvala koyup köprü altına gömmüş! İlk vukuatı da değilmiş: 5 yıl önce...

İzmir'in Tire ilçesine bağlı kırsal Sarılar Mahallesi'nde meydana elen kan dondurucu olayda iddialara göre Hatice D. (34) isimli bir kadın, evlilik dışı dünyaya getirdiği bebeğini çuvala koyarak köprünün altına gömdü. Yapılan incelemeler, kadın hakkındaki korkunç gerçeği ortaya çıkardı.

Kan donduran olay: Yeni doğan çocuğunu çuvala koyup köprü altına gömmüş! İlk vukuatı da değilmiş: 5 yıl önce... 1

ANNE GÖZALTINDA

Hatice D.'nin annesinin jandarmaya giderek olayı itiraf etmesi üzerine harekete geçildi ve savcılık talimatıyla Hatice D. ve aile fertleri gözaltına alınırken, jandarma köpeğiyle bölgede arama çalışmaları sürüyor.

Kan donduran olay: Yeni doğan çocuğunu çuvala koyup köprü altına gömmüş! İlk vukuatı da değilmiş: 5 yıl önce... 2

KORDON BAĞI BULUNDU, BEDENE ULAŞILAMADI

Bölgede yapılan ilk aramalarda, gömüldüğü öne sürülen yerde bebeğe ait kordon bağına rastlandı. Ancak henüz bebeğin bedenine ulaşılamadı. Jandarma ekipleri, özel eğitimli köpeklerle köprü çevresinde arama çalışmalarını sürdürüyor.

5 YIL ÖNCE DE BENZER BİR OLAY YAŞANMIŞTI

H.D.’nin 2019 yılında da Tire Cuma Pazarı’nda şalvarının içinde doğum yaptığı, ardından bebeği tezgahın altına bıraktığı ortaya çıktı. Ağlama seslerini duyan vatandaşların ihbarıyla hastaneye kaldırılan bebek, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

Kan donduran olay: Yeni doğan çocuğunu çuvala koyup köprü altına gömmüş! İlk vukuatı da değilmiş: 5 yıl önce... 3

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Tire Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla başlatılan soruşturma titizlikle yürütülürken, bebeğin bulunması için jandarma ekiplerinin çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: İHABu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Özgür Özel'den dikkat çeken ‘meşruiyet’ çıkışı!Özgür Özel'den dikkat çeken ‘meşruiyet’ çıkışı!
Son dakika | TBMM mesaiye yeniden başlıyor! CHP sıraları boş, gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'daSon dakika | TBMM mesaiye yeniden başlıyor! CHP sıraları boş, gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'da

Anahtar Kelimeler:
İzmir bebek
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.