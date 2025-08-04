HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya

Kana susamış! Netanyahu'nun Gazze planı ortaya çıktı: Korkunç senaryolar...

Orta Doğu'da kanlı zulümlerini her geçen gün daha da derinleştiren İsrail'in yeni planları ortaya çıktı. Hali hazırda Gazze'de insanlık krizi yaşanırken, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun sinsi planı İsrail basınına yansıdı. Plana göre, 22 aydır yoğun saldırıların sürdüğü Gazze'de İsrail, saldırılarını genişletecek. Bu plana göre, İsrail'in, Filistinlilerin sığındığı mülteci kampları da dahil olmak üzere kara saldırıları düzenleyeceği ortaya çıktı.

Kana susamış! Netanyahu'nun Gazze planı ortaya çıktı: Korkunç senaryolar...

7 Ekim tarihinden bu yana İsrail'in Gazze üzerindeki tahakkümü devam ediyor. Herhangi bir yardımın Filistinlilere ulaşmasına izin vermeyen İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını genişleteceği öğrenildi. İşte tüm detaylar!

Kana susamış! Netanyahu nun Gazze planı ortaya çıktı: Korkunç senaryolar... 1

'ŞERİDİN İŞGALİ'

İsrail devlet televizyonu KAN'a konuşan üst düzey bazı bakanlar, Netanyahu ile görüştüklerini ve Başbakan'ın İsrailli esirlerin tutulduğu düşünülen bölgeleri de kapsayacak şekilde Gazze'ye saldırıları genişletme kararı verdiğini aktardı.

Kana susamış! Netanyahu nun Gazze planı ortaya çıktı: Korkunç senaryolar... 2

Netanyahu'nun, Gazze Şeridi’nde saldırıların genişletilmesi kararını güvenlik kurumlarıyla yaşanan görüş ayrılığına rağmen verdiğini söyleyen bakanlar, Başbakan'ın görüşmelerde "Şeridin işgali" ifadesine de cümleleri arasında yer verdiğini dile getirdi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze Şeridi'nde "savaş hedeflerine" ulaşabilmek için yeni kararlar almak üzere hafta içi güvenlik kabinesini toplayacağını duyurmuştu.

Kana susamış! Netanyahu nun Gazze planı ortaya çıktı: Korkunç senaryolar... 3

GAZZE'YE SALDIRILARI GENİŞLETME PLANI

İsrail basını, ordunun insani felakete sürüklediği Gazze Şeridi'ne saldırıların genişletilmesi yönünde hazırlıklar yaptığını yazmıştı.

Ordunun hazırladığı geniş kapsamlı "aşamalı saldırı planı" çerçevesinde, pek çok kez yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı mülteci kampları dahil olmak üzere "hassas bölgelerin" kara saldırılarıyla hedef alınacağı belirtilmişti.

İsrail ordusunun şimdiye kadar söz konusu bölgelere esirlerin varlığı nedeniyle kara saldırıları düzenlemekten kaçındığı iddia edilmişti.

Kana susamış! Netanyahu nun Gazze planı ortaya çıktı: Korkunç senaryolar... 4

İsrail kabinesinin söz konusu kapsamlı saldırı planını bu hafta görüşeceği aktarılmıştı.

Kaynak: AABu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
ABD'den kritik vize kararı! 'Teminat' süreci geliyor: 15 bin dolar...ABD'den kritik vize kararı! 'Teminat' süreci geliyor: 15 bin dolar...
Trump'tan o ülkeye tehdit: "Kaç kişinin öldürüldüğü umurlarında değil"Trump'tan o ülkeye tehdit: "Kaç kişinin öldürüldüğü umurlarında değil"

Anahtar Kelimeler:
İsrail Gazze netanyahu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Fenerbahçe'ye Kerem Aktürkoğlu için flaş haber!

Fenerbahçe'ye Kerem Aktürkoğlu için flaş haber!

Jonathan Rowe için Süper Lig devi devrede!

Jonathan Rowe için Süper Lig devi devrede!

Marmaray'da genç kızı taciz etmişti! İstanbul Emniyeti duyurdu

Marmaray'da genç kızı taciz etmişti! İstanbul Emniyeti duyurdu

Bakan Yerlikaya duyurdu! Sahte diploma skandalında 37 tutuklama

Bakan Yerlikaya duyurdu! Sahte diploma skandalında 37 tutuklama

Halk plajında ücretli şezlong kavgası: Zabıta ile para toplayanlar birbirine girdi

Halk plajında ücretli şezlong kavgası: Zabıta ile para toplayanlar birbirine girdi

İmamoğlu'ndan çarpıcı 'Sahte diploma' değerlendirmesi: "Sahtecilik almış başını gitmiş"

İmamoğlu'ndan çarpıcı 'Sahte diploma' değerlendirmesi: "Sahtecilik almış başını gitmiş"

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.