Kanada: İsrail hükümetinin Gazze kentini işgal kararı yanlış yönde bir adım

Kanada Başbakanı Mark Carney, İsrail hükümetinin Gazze kentini işgal kararının yanlış yönde bir adım olduğunu ve sahadaki insani durumu iyileştirmeye katkı sağlamayacağını bildirdi.

Carney, Ontario eyaletinde bir askeri tesiste basın toplantısı düzenlendi.

Gazze'de derhal ateşkes ve esirlerin serbest bırakılması çağrılarını yinelediklerini belirten Carney, İsrail'in Gazze kentini işgal kararıyla ilgili, "Biz de birçok ülkeyle birlikte, bu adımın yanlış olduğunu düşünüyoruz. Bu eylem, sahadaki insani durumu iyileştirmeye katkı sağlamayacak. Aksine esirlerin hayatını daha da fazla riske atacaktır." ifadelerini kullandı.

Carney, Hamas'ın Gazze'de gelecekte bir rolü olamayacağını da belirterek, "Bu hedeflere ulaşmak için müttefiklerimizle birlikte çalışmayı sürdüreceğiz." dedi.

İsrail Güvenlik Kabinesi dün akşam Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yer alan Gazze kentinin işgal edilmesine yönelik planı onaylamıştı.

İsrail Güvenlik Kabinesi dün akşam Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yer alan Gazze kentinin işgal edilmesine yönelik planı onaylamıştı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, kabine toplantısı öncesi Fox News'e verdiği röportajda, "Gazze'nin tamamını kontrol altına almayı hedeflediklerini" söylemişti.

Kanada
