HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Kanatlı ve küçükbaş hayvan çiftliğinde yangın: 580 hayvan öldü

Bursa'nın İnegöl ilçesinde kanatlı ve küçükbaş hayvan çiftliğinde çıkan yangında 250’si tavuk, 150 civciv ve 180’i kaz olmak üzere toplamda 580 hayvan öldü. Yangından yaklaşık 100 küçükbaş ile 1 büyükbaş hayvan ise kurtarıldı.

Yangın, saat 19.30 sıralarında İnegöl’ün kırsal Süpürtü Mahallesi’nde Raşit Paşa’ya ait küçükbaş ve kanatlı hayvan çiftliğinde çıktı. İddiaya göre, kanatlı hayvanları ısıtmak amacıyla kullanılan sobadan sıçrayan kıvılcım nedeniyle başlayan yangın kısa sürede büyüyerek çiftliğe yayıldı.

100 HAYVAN KURTARILDI

Alevleri gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda jandarma itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, yaklaşık 1 saat süren çalışmanın ardından alevler kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın sırasında çiftlikte bulunan yaklaşık 100 küçükbaş hayvan ile 1 büyükbaş hayvan kurtarılırken, 250 tavuk, 150 civciv ve 180 kaz öldü.

Yangın sonucu çiftlik kullanılamaz hale gelirken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Uşak'ta av tüfeğiyle vurulan kişi hayatını kaybettiUşak'ta av tüfeğiyle vurulan kişi hayatını kaybetti
İnegöl'de hayvan çiftliğinde yangın: 580 hayvan telef olduİnegöl'de hayvan çiftliğinde yangın: 580 hayvan telef oldu

Canlı Skor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
CANLI |Irak'ta peş peşe patlamalar

CANLI |Irak'ta peş peşe patlamalar

Husiler İran'ın yanında savaşa katılacaklarını duyurdu

Husiler İran'ın yanında savaşa katılacaklarını duyurdu

Arda Güler yüzyılın golünü attı! Orta sahanın bile gerisinden rakip kaleye roket yolladı

Arda Güler yüzyılın golünü attı! Orta sahanın bile gerisinden rakip kaleye roket yolladı

İntihardan 1 saat önce Yeraltı dizisinin oyuncusu evine gelmiş

İntihardan 1 saat önce Yeraltı dizisinin oyuncusu evine gelmiş

A101'e Philips akıllı televizyon geliyor!

A101'e Philips akıllı televizyon geliyor!

SGK artık ödemeyecek: Yargıtay’dan tartışma yaratacak karar!

SGK artık ödemeyecek: Yargıtay’dan tartışma yaratacak karar!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.