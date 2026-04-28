Çelik'ten Von Der Leyen ve Macron'a sert tepki

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula Von Der Leyen'in açıklamalarını eleştirdi ve "Talihsiz açıklamalar yaptı. Bu çifte standardın sebebi nedir?" dedi. Çelik ayrıca "AB bir bütün olarak hareket edemiyor. Türkiye gibi AB'ye aday bir ülkeyi karşıt konumda değerlendirmek yanlış" ifadelerini kullandı. Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a da tepki gösteren Çelik, "Türkiye'yi karşısına alan söylemleri son derece yanlış" şeklinde konuştu.

Çelik'ten Von Der Leyen ve Macron'a sert tepki
Melih Kadir Yılmaz

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik MYK toplantısının ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu. Çelik'in yaptığı açıklamalardan öne çıkan satır başları şu şekilde:

"TERÖRSÜZ TÜRKİYE DEĞERLENDİRMESİ HER MYK TOPLANTIMIZDA YAPILIYOR"

"Terörsüz Türkiye gündemimizde. Her MYK toplantımızda bu değerlendirme yapılıyor. Dün 27 Nisan'daki muhtıra teşebbüsünün yıl dönümüydü. Cumhuriyet tarihinde ilk defa bir cumhurbaşkanı ve AK Parti hükümeti direndi.

"AB BİR BÜTÜN OLARAK HAREKET EDEMİYOR"

Dış politikadaki gelişmeleri yakinen takip ediyoruz. Kriz alanları konusunda, AB bir bütün olarak hareket edemiyor bu konularda. Türkiye gibi AB'ye aday bir ülkeyi karşıt konumda değerlendirmek yanlış. Bu bir sır değildi. Fanatik uygulamalar, diğer konulardaki ilerlemelere dönük tıkanmalar aslında bir aydınlanma Avrupa'sını göstermiyordu.

ÇELİK'TEN VON DER LEYEN'E TEPKİ: "BU ÇİFTE STANDARDIN SEBEBİ NEDİR?"

Von der Leyen talihsiz açıklamalar yaptı. Von der Leyen'e sorulması gereken, bu çifte standardın sebebi nedir? NATO meselesinde bile kendi güvenliğini sağlayamayan bir birlik konumunda. Tamamen ideolojik bir motivasyonla hareket eden bir yapı ile karşı karşıyayız. Bunların Müslümanların da Hristiyanların da değerlerine saygısı yok. Bu yüzden insanlık ittifakı diyoruz.

Savaşa tekrar dönülmemeli. Masada çözülebilen konular var. Uluslararası toplumun tam destek vermesi gerekir. İsrail İran'a ve Lübnan'a saldırarak Gazze'yi unutturmaya çalışıyor. İsrail işgalciliğine devam ediyor.

"İSRAİL İŞGALCİLİĞİNE DEVAM EDİYOR, İNSAN ÖLDÜRMEYE SON VERMESİ LAZIM"

İsrail İran'a ve Lübnan'a saldırarak Gazze'yi unutturmaya çalışıyor. İsrail işgalciliğine devam ediyor. İsrail ateşkeste ilk aşamayı tahrip etmek için elinden geleni yapıyor. İsrail'in insan öldürmeye son vermesi lazım. İsrail yükümlülüklerini yerine getirmiyor. İkinci aşamaya geçilmeyi engelleyen güç İsrail'dir"

MACRON'A TEPKİ: "TÜRKİYE'Yİ KARŞISINA ALAN SÖYLEMLERİ YANLIŞ"

Çelik'e soru cevap bölümünde Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Türkiye karşıtı açıklamaları soruldu. Çelik konuyla ilgili olarak şu cevabı verdi:

"Şimdi tabii Fransa’nın açıklamalarını yakından takip ediyoruz. Doğrusu rasyonel bir zemine oturmuyor. NATO içerisinde müttefiklik ilişkimiz varken, ima yoluyla bile olsa başka NATO müttefikleriyle ittifak kurduğunu ifade ederken Türkiye’yi karşısına alan söylemler üretmesi son derece yanlıştır. Yine şunu unutmamak gerekir ki çok yakın zamanda hatırlıyorsunuz Sayın Macron NATO’nun beyin ölümü gerçekleşti demişti. Daha sonra bu görüşünden geri adım attı. Bugün ise Türkiye’ye karşı birtakım aşırı söylemler kullanmada gereksiz bir cömertlik ve cüretkârlık içerisinde olduğunu görüyoruz Fransa’nın. Bu doğru bir tavır değildir. Bakın, Akdeniz’deki istikrarsızlıkla ilgilenmesi gerekir Fransa’nın. Rusya-Ukrayna Savaşı’nın bir an evvel sona erdirilmesiyle ilgilenmesi gerekir. Suriye’de birtakım farklı grupları desteklemek yerine Suriye’nin istikrarına katkı sağlayacak bir siyasi teşvik içerisinde olması gerekir. Yine Fransa’nın Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail’in İran’a saldırısı karşısında daha net konuşması gerekir. Karadeniz’deki tabloyu iyi değerlendirmesi gerekir. Ama bunun yerine ne zaman bir tartışma çıksa Rum kesiminin etrafında bir bayrak göstermekten, gemi göndermekten bahsediyor. İşte Yunanistan’la ittifak kurmaktan bahsediyor. Burada şunu sormak gerekir. Bu tip tavırların Fransa’ya ne faydası var. Bu tip tavırların Yunanistan’a ne faydası var. Bu tip tavırların Akdeniz’in güvenliğine ne faydası var. Bu tip tavırların NATO müttefikliğine ne katkısı var. Bütün bu soruların cevabı olumsuzdur"

